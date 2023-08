Inaugurate nel borgo antico le "Giornate della cultura popolare marinara"

TERMOLI. Inaugurata ieri sera la seconda edizione delle "Giornate della cultura popolare marinara", che andranno da ieri, appunto, 24 agosto, fino a domenica 27 agosto. Nel borgo antico di Termoli una mostra organizzata e allestita dall'associazione San Basso 7.0, con il patrocinio della Regione Molise.

La fattibilità dell’evento è stata possibile grazie al contributo del Piano di sviluppo e coesione e riguarda tutti gli ambiti di valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali locali e regionali.

Il sito prescelto per l’evento è quindi nello specifico il borgo antico di Termoli.





Le giornate della cultura popolare marinara nascono come attrattiva dei beni culturali ovvero come vera e propria forma di comunicazione al fine di accrescere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, anche attraverso nuove forme comunicative.

L’iniziativa nasce come mostra itinerante in alcune delle strutture più caratteristiche e rappresentative del Borgo Antico, a cielo aperto e in “siti specifici”.

Con tale iniziativa si vuole guardare a un turismo culturale e di riscoperta delle tradizioni. Si vuole portare a conoscenza della storia della cultura marinara di Termoli e del Molise, legata all’indotto economico delle filiere operanti nei settori produttivi tradizionali».

