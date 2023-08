Le Frecce Tricolori nei cieli di Campobasso

CAMPOBASSO. Oggi, venerdì 25 agosto, le Frecce Tricolori sorvoleranno la città di Campobasso.

Il passaggio è previsto intorno alle 15.30 anche se l'orario potrebbe subire una variazione di qualche minuto.

Le 'Frecce' tornano sul capoluogo molisano a tre anni di distanza dal sorvolo effettuato nel luglio 2020, durante la pandemia. In quella occasione gli aerei della pattuglia acrobatica avevano volato sulle città italiane per alleviare il disagio degli italiani, in segno di solidarietà con la popolazione alle prese con il lockdown. Stavolta invece si tratta di un tour, che tocca in questi mesi tutti i capoluoghi, per celebrare il centesimo anniversario dell'Aeronautica.