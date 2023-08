A Bonefro l'incontro internazionale Tina Modotti

BONEFRO. L'Associazione Crea Tina, l'Archivio Tina Modotti di Bonefro insieme all'Ateneo Popular Tina Modotti di Madrid organizzano il II incontro internazionale "Tina Modotti".

Per la realizzazione di questo II Incontro Internazionale è stata fondamentale la collaborazione della rivista La Fonte di DonDon Antonio Lalla, parroco di Larino, sulla quale è stata promossa una raccolta fondi. La risposta di diciassette persone che hanno effettuato delle donazioni ha reso possibile finanziare l’evento. Fondamentale anche l’appoggio del Comune di Bonefro, in primo luogo dall’Assessore alla cultura Carmen Lalli, la collaborazione di Miguel Ángel Almodóvar de il contributo disinteressato di Antonia Cohen chi ha disegnato questo il programma.

L'incontro internazionale si svolgerà oggi, sabato 26 e domani, domenica 27 agosto.

Sabato 26 agosto, “Dagli uffici del Soccorso Rosso verso la trincea, Tina Modotti, María, nella Guerra di Spagna”. In questa giornata avremmo gli interventi di professionisti specializzati sulla vita e sull’opera di Tina Modotti e di altre persone che hanno condiviso con lei un’epoca di lotte e di cambiamenti.

Fra le 10 e le 12:30 ci sarà la presentazione e inaugurazione dell’Incontro da parte di Christiane Barckhausen Canale (Berlíno, Germania/ Bonefro, Italia), una delle prime ricercatrici e biografe di Tina Modotti, fondatrice e responsabile dell’Archivio Tina Modotti di Bonefro e vicepresidente dell’Associazione Ateneo Popular Tina Modotti di Madrid.

Tina nel Soccorso Rosso Spagnolo, contributo di Javier Ruiz Rico (Madrid, Spagna), promotore della memoria democratica ed autore di un libro sul Soccorso Rosso Internazionale che si può considerare la biografia di Tina Modotti durante gli anni della guerra. L'autore non può recarsi a Bonefro per lavoro, la sua conferenza sarà letta da Alice Valente Visco.

Avvicinamento Desbandá, intervento nel quale Remedios Renog (Madrid, Spagna), presidente dell’Associazione Ateneo Popular Tina Modotti, insegnante, fotografa e ricercatrice indipendente, ci racconta di un episodio della Guerra di Spagna dove Tina Modotti, come funzionaria del Soccorso Rosso Internazionale, ha avuto una partecipazione attiva.

Fra le 15 e le 18:30 Matilde Landa e Tina Modotti. Compromesso, guerra, repressione (1936-1942) Contributo di David Ginard Féron (Isole Baleari, Spagna, professore titolare dell’Università delle Isole Baleari, specializzato nello studio del movimento operaio, dell’antifascismo femminile, la repressione durante Guerra Civile Spagnola, l’esilio e la postguerra. E biografo di Matilde Landa, amica e compagna di Tina Modotti nel Soccorso Rosso Spagnolo.

Vento del popolo, Miguel Hernández e Tina Modotti, contributo di Miguel Ángel Almodóvar (Madrid, Spagna), sociologo ed attivista dell’informazione, ha vissuto personalmente gli anni del regime di Franco e dell’arrivo della democrazia, conseguenza dei tempi di quando Tina Modotti aveva lottato in Spagna. Prossimamente pubblicherà un libro sulle vite quasi parallele di Tina Modotti e del poeta Miguel Hernández.

Modotti e Vidali, antifascismo e militanza transnazionale, contributo di David Jorge (CDMX, Messico), professore, storico e ricercatore dello Centro di Studi Storici dello “Colegio de México”, specializzato in studi e ricerche sulla Guerra di Spagna e dei rapporti fra Spagna e Messico. L'autore non può recarsi a Bonefro per lavoro, la sua conferenza sarà letta da Tullia Benati e Alice Valente Visco.

Domenica 27 agosto, “Tina Modotti nell’Arte” con rappresentazioni teatrali, concerti e una mostra fotografica di artiste ed artisti che hanno creato le loro opere ispirati dall’opera e dalla vita di Tina Modotti.

Fra le 10 e le 12:30 presentazione della giornata dalla parte di Christiane Barckhausen Canale che ci parla della sua scoperta e del suo avvicinamento alla figura di Tina Modotti.

L’attrice e drammaturga Zaida Rico (Segovia, Spagna), segretaria tecnica di “Cooperación Cultural Iberoamericana, ci parla della sua ispirazione a Tina Modotti per scrivere, dirigere e interpretare la sua opera María, Tina Modotti.

Remedios Renog (Madrid, Spagna), presidente dell’Associazione Ateneo Popular Tina Modotti, insegnante, fotografa e ricercatrice indipendente ci parla del suo attuale progetto artistico fotografico e di ricerca sulla vita e sull’opera Tina Modotti.

Tullia Benati (Bologna, Italia), cantante e attrice italiana, ci racconta come si è ispirata a Tina Modotti per creare, dirigere ed interpretare un pezzo teatrale e con canti sul soggiorno di Tina a Berlino nel 1930.

Alice Valente Visco (Roma, Italia), attrice e scenografa, fondatrice di teatrale innovativo a Roma, ci fa conoscere il suo lavoro interpretativo sulla vita di Tina Modotti.

Michele Carafa (Termoli, Italia), docente e scultore che ha prodotto la targa commemorativa con il viso di Tina Modotti, targa che è stata inviata a Madrid. Michele ci racconta il processo di creazione e dell’ispirazione della sua opera.

Fra le 15 e le 18.30 le artiste Zaida Rico, Tullia Benati e Alice Valente Visco rappresenteranno estratti delle opere María, Tina Modotti; Tina a Berlino-La Camera oscura e La ultima rosa, rispettivamente.