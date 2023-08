Dopo il successo di ieri cresce l'attesa per la Sagra del Pesce: tutti al porto stasera

TERMOLI. Con la “sagra del pesce” di fine agosto si chiudono gli eventi dell’estate termolese. Agosto lascia spazio a settembre e alla ripresa delle normali abitudini anche se il tempo afferma il contrario.

E non solo il tempo, ma anche i tanti residenti e soprattutto turisti che si sono riversati in piazza dei Pescatori, al porto di Termoli per gustarsi un ricco menù a base di pesce.

La Sagra del pesce si tiene tutti gli anni e celebra l’unione del popolo termolese con il mare, fonte di sostentamento per tante famiglie della città. La Sagra del pesce è una festa che ha origini molto antiche e dalla sua prima edizione si tiene nel Piazzale del Porto di Termoli, in prossimità degli uffici della Capitaneria. Quest’area viene allestita per l’occasione con lunghissime tavolate e panche di legno.

Un tempo venivano posizionate due enormi padelle, in dialetto sartagne, giusto al centro della piazza, riempite di olio e controllate a vista da un gruppo di ragazzi; quando, sul fuoco vivo, l’olio raggiungeva la giusta temperatura vi si aggiungeva il pesce poi estratto con un apposito bastone di legno alle cui estremità si trovava un cestello e servito ancora rovente.

Oggi, per rispetto delle norme igieniche, il pesce è preparato in numerose friggitrici elettriche riempite di olio extravergine di oliva rigorosamente proveniente dalle colline molisane. La frittura, che è composta per lo più dalle buonissime triglie agostinelle, dai calamari e dai merluzzetti dell’Adriatico, viene servita in vaschette usa e getta e consumata ben calda ai tavoli. Ovviamente il pesce utilizzato è freschissimo e appositamente pescato dalla Marineria termolese il giorno che precede la festa. Non mancano gli stand della birra, che spillata fresca, è bevuta a grandi sorsi per fronteggiare il caldo della serata estiva.

La presagra, ormai divenuta classica, ha inaugurato l’ultimo evento dell’agosto termolese, ieri venerdì 25 agosto alle 19 con menù con parmigiana di gamberi, insalata di polpi "alla Rosangela", polpette di sciscillo "alla Antonietta" e vino del "Compare Fratino".

La presagra ha visto partecipare il neo presidente della Regione, Francesco Roberti insieme al comandante della capitaneria di porto Sergio Mostacci.

Ottima prima serata con tanti menù venduti, nella prevendita sono stati 300 mentre in loco 600.

Oggi, sabato 26, la vera Sagra inizierà dalle ore 18, in anticipo rispetto al solito. 12,50 euro per gustare la frittura di pesce "alla Paola" e la bibita a scelta "da Carmelina". Stavolta musica dal vivo con "I Clandestini". A mezzanotte i fuochi pirotecnici dal porto turistico Marina di San Pietro, che Termolionline offrirà in diretta Facebook e sul portale. Spazio all'arte con una mostra personale di "Giuseppe".