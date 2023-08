Tutto pronto per il memorial Fiorangelo Della Posta

GUGLIONESI. Fervono i preparativi per il 1°memorial Fiorangelo Della Posta, organizzato dai bikers "I falchi della strada".

Gli amanti della due ruote si ritroveranno tutti in piazza a Castellara, a Guglionesi a partire dalle ore 16:30 fino a tarda notte, per ricordare, divertirsi e omaggiare il caro Fiorangelo Della Posta a tre mesi dalla sua prematura scomparsa.

Ricco il programma aperto a tutti i gruppi di motocilisti del territorio ma anche a tutti coloro che vogliono ricordare Fiorangelo.

"La vita di Fiorangelo non è finita per sempre. Continua in quella dimensione dove non c’è dolore e c’è gioia per sempre”, queste le parole di monsignor Antonio Sabetta durante l'omelia ai funerali. E infatti così è stato. La sua vita "vive" nei volti di tutti gli amici bikers che lo hanno conosciuto, amato e stimato. Il dolore lascia spazio ai ricordi. Quei ricordi che vivono in ognuno di loro. Fiorangelo continua a esser presente nella vita di tutti noi.

Oggi, sabato 26 alle 16:30 saranno aperte le iscrizioni per i motociclisti partecipanti, mentre alle 18 è previsto un momento di intrattenimento con l'apertura degli stand gastronomici alle ore 19:30.

Ad allietare la serata il concerto dei No-Way cover band e a seguire la cover ufficiale degli Ac-Dc.

Allo scoccare della mezzanotte è atteso il ricordo "speciale" per Fiorangelo seguito poi dalla premiazione e dal dj-set di Adi sax e dj Lux.

L'evento è patrocinato dal comune di Guglionesi.

Galleria fotografica