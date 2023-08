Un intreccio tra poesia e musica pieno di emozioni

COLLETORTO. Nel cortile degli armigeri, tra le arcate più suggestive di Palazzo Rota, illuminate da fiaccole fioche di antica memoria, dove le architetture napoletane si rincorrono per regalare, puntualmente, non poche emozioni, la poesia è salita un tantino più su. Toccando il cuore di tutti. Come si vede dalle immagini un successo meritato per “Il passaggio”. Un volumetto tascabile di poesie scritto da Walter Cordone, che, inaspettatamente, ha sorpreso i tanti spettatori.

Un intreccio tra poesia e musica riuscitissimo, pertanto, grazie alla bravura della lettrice Dalila Eremita e al “pianista in erba” Antony Cordone. Capace di animare la scena attraverso il linguaggio toccante della musica, prodotto dai singulti e dalle armonie dei tasti, sotto la campata di una magnifica arcata. Di recente, l’autore Walter Cordone con le sue composizioni poetiche ha partecipato alla bella manifestazione “Poesia ad alta quota”, a Morrone del Sannio, sul Piano del Cavaliere, ad oltre ottocento metri d’altezza. Anche qui, tra le pietre vive, negli spazi geometrici dettati dall’antico, il soffio della poesia s’è fatto sentire con riflessioni e versi non privi di un vissuto pieno di ferite.

A Colletorto l’attenzione è ricaduta sui pensieri oscillanti che la mente umana vive in prima persona in un percorso esistenziale non sempre lineare. In apertura i saluti ufficiali e quelli di Camilla Di Rocco, presidente dell’Associazione Culturale La Coccinella, impegnata a dare voce quanto di meglio esprimono le risorse culturali del luogo. “Avrei voluto essere con voi, ha invece precisato nel suo comunicato ai presenti e all’autore, Rossella De Magistris, responsabile del gruppo “I Poeti al Meridiano” di Termoli. Vi porgo i miei saluti più cari e quelli di tutti i poeti che convergono nel nostro gruppo, per una iniziativa meritoria sul piano culturale, con l’auspicio di essere presto con voi in un’altra occasione poetica. In bocca al lupo all’autore e di nuovo congratulazioni per questo evento molto interessante.

Porto Colletorto nel cuore”. In questi ultimi tempi il piccolo centro molisano si è trasformato in “Borgo della poesia” con il gemellaggio stipulato tra non pochi poeti del Sud che confluiscono, con le loro iniziative e attività culturali, nel gruppo “L’isola di Gary” guidato dai poeti Mariapia La Torre e Sandro Marano. Continua così a farsi sentire la voce della poesia tra passaggi sonori e architetture antiche che aiutano a tirar fuori la bellezza in ogni cammino. Nel corso della presentazione delle composizioni poetiche contenute nel libro “Il passaggio”, le riflessioni sono ricadute sul senso del tempo. Come si afferma in una bella poesia. Il tempo è padrone del mondo. Ognuno ne può dare una interpretazione personale.

Ognuno può rivedersi in un cammino che sale e che scende. Dove l’uomo comunque alla fine riesce a riordinare con la sua luce tutto ciò che alla sua mente è contorto ed impossibile. Toni forti di cadute e di risalite tra tanta voglia di vivere. Il linguaggio della metafora c’è. Vibra e si fa sentire. L’uomo è grande perché col suo sorriso può abbracciare la vita. Walter Cordone è stato chiaro nel segnalare lo strazio e il dolore che possono albergare in una mente perturbata. Da tutto ciò che colpisce e addolora c’è una via di uscita. Nonostante le difficoltà si può uscire a testa alta. Si può guardare il sole. All’orizzonte la sua luce può riempirsi di mille colori. Riordina le emozioni. Finalmente si può urlare di gioia. Ed essere padroni del proprio tempo.

È possibile uscire dal tunnel se si guarda dentro. Se lo si vuole. La vita è bella. Sempre. Con la sua bellezza è davanti a noi. Tra cose banali e semplici. Tra dati e flussi di vita. È nel cuore. Su questo terreno l’intreccio con la musica è stato esaltante. Sale così l’inno alla gioia nel “Borgo degli angioini”. Un luogo del cuore. Un luogo della poesia.

Luigi Pizzuto

