L'Ordine dei Giornalisti promuove il "Festival del Diritto" con Bruck e Marzullo

CAMPOBASSO. Festival del diritto, un modello culturale per rafforzare la politica di sviluppo delle aree interne. I piccoli comuni delle aree montane e interne con il loro prezioso patrimonio culturale e sociale possono diventare grandi scuole di bellezza e messaggeri di una cultura della Pace in favore dello sviluppo e della crescita di una comunità, soprattutto di quella giovanile in contesti di progettazione europea. A Civitanova del Sannio, piccolo comune isernino, avrà luogo lunedì 28 agosto 2023, dalle ore 16:00, la V EDIZIONE del Festival del Diritto dal tema Guerre, martirio e diplomazia per la Pace con l’intervento straordinario in videoconferenza di Gigi Marzullo, giornalista e conduttore RAI Uno e di Edith Bruck scrittrice e regista. L’iniziativa a carattere culturale, giuridico e sociale, assume anche attitudine didattica e di formazione con l’attribuzione di 6 crediti formativi per l’ambito giornalistico e di 3 crediti per l’ambito giuridico.

Il tema proposto nasce dal ricordo di martiri e caduti come l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenute il 22 febbraio 2021 in Africa, nello Stato del Congo; del Caporal Maggiore Scelto, Alessandro Di Lisio (molisano), giovane militare della “Folgore”, avvenuta in Afganistan il 14 luglio 2009; del martirio di Padre Antonio Fiorante, missionario comboniano di Civitanova del Sannio, ucciso in Uganda, il 3 maggio del 1979 e per i milioni di perseguitati e di “caduti” nei campi di sterminio nazisti.

In tale contesto sarà data voce alla testimonianza di vita della Scrittrice e Regista Edith Bruck e saranno conferiti premi speciali ai caduti in missione e in guerra.

L’iniziativa si inserisce in occasione della ricorrenza della festività di san Felice compatrono e di Adauctus martiri a causa della fede cristiana. A qualificare il Festival, inoltre, sarà la presenza del Cardinale Francesco Coccopalmerio già Presidente del Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi che, sin dalla sua prima Edizione, vi ha partecipato con vivace interesse per l’area alto isernina in favore della promozione dei processi diplomatici per la Giustizia e la Pace.

Il programma, articolato in tre sessioni (istituzionale, formativa, celebrativa di conferimento), è intercalato dagli interventi dell’attore Corrado Oddi e di Margherita Romeo Messeri. Ideatore e coordinatore è l’avv. Luigi Fantini, mentre, per i media partners il Festival è sostenuto dall’ UCSI Unione Cattolica della Stampa Italiana del Molise in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise per la formazione giornalistica.

Promotori del Festival sono il Comune di Civitanova del Sannio e la parrocchia di San Silvestro Papa, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise, la diocesi di Trivento, l’Unione Cattolica della Stampa Italiana regionale del Molise (UCSI), l’ordine degli Avvocati di Isernia, il Tribunale Ecclesiastico della CEAM, la Presidenza del Consiglio regionale del Molise e la Provincia di Isernia, su iniziativa di “Gli Amici del Palazzo Ducale Valerio” di Civitanova del Sannio, Civitanovesi nel mondo. Il patrocinio oneroso da parte di sponsors privati di aziende molisane ha, inoltre, contribuito ad una più ampia realizzazione dell’evento.

Sollecitato sin dalla prima edizione dallo scrittore e giornalista Marco Roncalli, pronipote dell’omonimo Papa Roncalli, su iniziativa di “Gli Amici del Palazzo Ducale Valerio” coordinati dall’avv. Luigi Fantini, il Festival è stato istituito quale giornata di studio con l’obiettivo di proporre riflessioni sui temi del Diritto, della Giustizia e della Pace attraverso le diverse espressioni e i linguaggi dell’arte, della cultura e della comunicazione.

L’iniziativa è anche occasione per rafforzare la sinergia tra enti, associazioni e imprese del territorio molisano, con la finalità di strutturare il Festival quale veicolo per lo sviluppo di buone pratiche e di partecipazione collettiva valorizzando le realtà locali in un contesto di collaborazione e di rete. Inoltre, l’auspicio è quello di promuovere, disegnare e proporre iniziative e modelli tesi a generare processi virtuosi in ambito sociale con ricadute proficue anche in termini occupazionali e diventare, nel panorama nazionale, una riconosciuta vetrina del Molise attraverso il richiamo di personalità, di personaggi, di enti e di iniziative di rilievo nell’ambito culturale, artistico, imprenditoriale e politico.

PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE – ISTITUZIONALE DI ACCOGLIENZA

- Ore 16:00 Piazza Armando Diaz momento istituzionale di Accoglienza alla presenza di autorità civili militari e religiose per lo scoprimento di una targa in memoria dei caduti in guerra e dei martiri in luogo di missione;

- Benedizione a cura del Cardinale Francesco Coccopalmerio.

SECONDA SESSIONE - FORMAZIONE

- Ore 17:00 Chiesa Parrocchiale, Corso Fedele Cardarelli, n. 27

Saluti

Sig. Domenico Cardarelli, Responsabile editoriale di “Le Voci di Civitanova”

Introduzione

Avv. Luigi Fantini, Avvocato e Giudice onorario minorile, coordinatore Festival

Saluti Istituzionali

- Roberta Ciampittiello, Sindaco Comune di Civitanova del Sannio

- Don Pietro Paolo Monaco, Parroco di Civitanova del Sannio

- Giuseppe Posillico, Ispettore Tecnico, USR Molise

- Florindo Di Lucente, Presidente Ordine Avvocati Isernia

- Vincenzo Cimino, Presidente Ordine Giornalisti Molise

- Rita D’Addona, Presidente UCSI Molise

- Autorità

Ouverture musicale

A cura di Federico Fratangelo, tromba

Giampaolo Di Iorio, fagotto

Intervento artistico a cura di CORRADO ODDI

“Ninna Nanna della guerra, Trilussa”

Intervento artistico a cura di MARGHERITA ROMEO MESSERI

“Dall’esperienza di Edith Bruck”

INTERVENTI

EDITH BRUCK, Scrittrice e Regista

“Testimone dell’Olocausto”

CORRADO ODDI

“Ode alla pace, Neruda”

MARGHERITA ROMEO MESSERI

“Dall’esperienza dei nostri Martiri”

Conclusioni

S. Em.za Cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi della Chiesa Cattolica

Coordina e modera, Valentina Di Toro, Giornalista

TERZA SESSIONE – CONFERIMENTI PREMI SPECIALI

Ore 18:30 Chiesa Parrocchiale, Corso Fedele Cardarelli, n. 27

Intermezzo musicale

A cura di Federico Fratangelo, tromba

Giampaolo Di Iorio, fagotto

Intervento

GIGI MARZULLO, giornalista e conduttore TG1 (videomessaggio)

Medaglia d’Oro, Premi speciali, Attestazioni di merito, Attestazioni di stima, Attestazioni di riconoscenza

Coordina e modera: Prof.ssa Rita D’Addona, Giornalista

CONCERTO MUSICALE

Ore 21:30 Corso Antonio Cardarelli

Gran Concerto bandistico Città di Fisciano, Gran galà lirico sinfonico diretto dal Cav. Paolo Addesso.