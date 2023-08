In pensione dopo 40 anni la maestra di Palata Ida Gliosca

PALATA. Da una collega insegnante il messaggio di saluto per la maestra Ida Gliosca, dell'istituto comprensivo "Ricciardi", che ha raggiunto il suo pensionamento.

«Il primo settembre la scuola aprirà i suoi battenti per un nuovo anno ma... si registra un distacco importante nella scuola "A. Riccardi", quello della maestra Ida, la quale va in pensione. Gli alunni di ieri e di oggi le sono grati per la sua dedizione e il suo amore verso coloro che a lei furono affidati nei 40 anni del suo insegnamento.

Quelli vissuti e onorati dalla maestra Ida, sono stati anni importanti, durante i quali non si sono mai avvertiti segnali di manchevolezza o scarso interesse. Lei ha saputo valorizzare i talenti di tutti, a comprendere la diversità e ad accettarla.

È stata una maestra allegra, disponibile, comprensiva, attiva, instancabile... diversa, "un vulcano, un uragano", come l'hanno definita i suoi dirigenti scolastici. Cara Amica, vai in pensione con un mare di ricordi che custodirai gelosamente per sempre. Ricorda però che la pensione non è un traguardo, ma una linea magica di un orizzonte dove poter rallentare per raccogliere i sogni di una vita. Buona pensione grande maestra Ida, amica mia!».