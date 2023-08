Bonefro, festa in onore di San Celestino Martire

BONEFRO. Entrano nel vivo, a Bonefro, i festeggiamenti in onore di San Celestino Martire. Con fede, preghiera e devozione la comunità si accosta a un momento di incontro e riflessione che rinnova un invito a condividere un percorso di vita ispirato dagli insegnamenti del Vangelo.

Il programma, a partire dal 30 agosto, ha previsto il rosario e la santa messa celebrata da don Pietro Cannella, dai padri Pallottini e da don Giovanni Licursi. Il pomeriggio di sabato 2 settembre, festa di San Celestino, sarà accompagnato dalla Banda della città di Roccavivara; intrattenimento per i bambini con gonfiabili e giochi. Alle 17.30 la preghiera del santo rosario e, a seguire, la santa messa celebrata da don Luigi Mastrodomenico, parroco di Bonefro, e la processione lungo le vie del paese. In serata, spettacolo con i "Discoring" e, alle 23.30, spettacolo pirotecnico. "Fratelli e sorelle carissimi – afferma don Luigi – accogliamo con gioia nella nostra vita la testimonianza del Santo Martire Celestino. Dice Papa Francesco: "i martiri non vanno visti come eroi che hanno agito individualmente, come fiori spuntati in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore.

Hanno impostato la loro vita sulla base di quel mistero d'amore: cioé sul fatto che il Signore Gesù aveva dato la sua vita per loro, e dunque anche loro potevano e dovevano dare la vita per lui e per i fratelli". Siano di aiuto e di sprono queste parole, a noi tutti, per la vita cristiana. Buon Cammino di preghiera a tutti".