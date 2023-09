“A passo di Nordic verso la prevenzione”

LARINO. È stata un successo l’evento “A passo di Nordic verso la prevenzione” organizzato da Aido gruppo comunale di Larino e Lilt di Campobasso lo scorso 26 agosto, che ha visto protagonista il Vallone della Terra denominato “Parco delle tre Fonti”, polmone verde della cittadina frentana. L’iniziativa rientrante nell’estate larinese ha visto la collaborazione anche del Comune di Larino e la Misericordia di Larino. Numerosi i partecipanti che hanno aderito all’attività di Nordic walking con grande entusiasmo e curiosità.

Ad accoglierli, la presidente Aido gruppo comunale Graziella Vizzarri e la presidente della Lilt Campobasso Carmela Franchella, che hanno condiviso la mission delle associazioni di riferimento e l’obiettivo dell’iniziativa. Aido gruppo comunale, come riportato dalla presidente Vizzarri, occupandosi della promozione della donazione organi, tessuti e cellule e avendo come criterio, nella propria mission la prevenzione, ha iniziato da un po' di mesi un percorso di prevenzione con incontri informativi fino ad arrivare all’iniziativa del Nordic walking ed il connubio con la Lilt di Campobasso per una marcata azione sul territorio. La prevenzione, ha ben spiegato Carmela Franchella, presidente Lilt di Campobasso, è una necessità. l'importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l'incidenza delle malattie e favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita, quindi lo sport diventa fautore di un buon stile di vita sano, con notevoli benefici sulla salute generale della persona. Gli aspetti positivi di una regolare attività fisica sono molteplici, ha aggiunto la dottoressa Franchella, tra questi: la diminuzione del rischio di morte per infarto o per malattie cardiache o patologie oncologiche. La riduzione del rischio, fino al 50%, di sviluppo del diabete di tipo 2 e la prevenzione o la riduzione dell’ipertensione, dell’osteoporosi, con diminuzione del rischio di frattura dell’anca nelle donne, ma anche la riduzione dei sintomi di ansia, stress, depressione, solitudine.

Notevole l’efficacia riguardo alla prevenzione dei comportamenti a rischio, specialmente tra i bambini e i giovani, derivati dall’uso di tabacco e di alcol, da diete non sane, da atteggiamenti violenti, oltre ai benefici per l’apparato muscolare e scheletrico. Importante, inoltre, per la capacità di aggregazione e socializzazione. Presente nell’accogliere con un saluto di benvenuto tutti i partecipanti anche il primo cittadino Giuseppe Puchetti, che ha espresso parole di stima nei confronti delle associazioni ringraziandole per il loro operato costante sul territorio e la capacità di interagire unendo le forze per raggiungere obiettivi ambiti, per di più incentivandole nel proseguire. Il Sindaco ha, inoltre, accompagnato il gruppo di Nordic walking per tutto il percorso. L’istruttore Amerigo Di Giulio ha presentato l’attività motoria con maestranza eccelsa, una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi con l’aiuto di appositi bastoni.

Durante l’allenamento i movimenti interessano fino al 90% dei muscoli del corpo, quindi un’attività fisica completa. Di Giulio, ha erudito il gruppo preparandolo al percorso da affrontare con ingresso in via San Rocco, snodandosi nella magnifica vallata del “Parco delle tre Fontane”, raggiungendo Fonte di Basso e risalendo, poi, per il centro storico di Larino. Si sono soffermati in Piazza Vittorio Emanuele ove ad attenderli c’era una postazione Aido gruppo comunale di Larino, e riprendendo il cammino attraversando la storica via Cluenzio hanno raggiunto il punto di partenza in Via San Rocco, in prossimità della Fonte di San Pardo, molto cara ai larinesi. Prevenzione, socialità, rete sinergica interistituzionale e territorio sono stati i protagonisti vincenti del progetto “A passo di Nordic verso la prevenzione”.

Galleria fotografica