"Artigianato a Tavenna", al via la 19esima fiera di Santa Irene

TAVENNA. Domani, sabato 2 settembre dalle ore 8, si svolgerà in via Roma la tradizionale e storica fiera mercato di Santa Irene, che da sempre richiama numerosi visitatori dai paesi limitrofi.

Nel pomeriggio alle ore 17, il sindaco Paolo Cirulli e l'Amministrazione Comunale, alla presenza di esponenti del governo regionale e numerosi Sindaci inaugurerà la diciannovesima edizione di "Artigianato a….. Tavenna." Manifestazione voluta fortemente e portata avanti sia dall'amministrazione che dalla comunità, dedicata alla valorizzazione del territorio, attraverso l'esposizione e la vendita in stand espositivi da parte di produttori locali, dei loro prodotti e delle loro creazioni artistiche. L'inaugurazione con il taglio del nastro sarà allietata anche dal gruppo folkloristico i "Bufu'." Si proseguirà poi con la visita degli stand e la presentazione dell'affresco realizzato dall'artista e pittore Tavennese Antonio Marcovicchio. Alle 18 e 30 avrà inizio presso il campetto comunale l'animazione per i bimbi e alle 19 si darà il via alla tradizionale sagra della carne di "Pecora alla Santa Irene", carne tagliata a pezzettoni, fatta cucinare per svariate ore, accompagnata dalla presenza di ingredienti genuini che ne esaltano al meglio il gusto. Alle 21 avrà inizio lo spettacolo musicale "La Mmuina", a seguire l'esibizione del comico di Made in Sud "Santino Caravella". Domenica 3 Settembre ore 10 apertura stand espositivi, alle ore 11 celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Irene, a seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale e fuochi pirotecnici.

Alle 18 animazione bimbi campetto comunale, ore 19 inizio degustazione carne di pecora alla Santa Irene, alle ore 21 spettacolo musicale con "Anni Ruggenti" a seguire i comici di Zelig "Pablo e Pedro". Alle ore 24 spettacolo di fuochi pirotecnici. A Tavenna il 2 e 3 settembre con la festa di Santa Irene sarà una due giorni di cibo, artigianato e divertimento, siete tutti invitati. Il sindaco Paolo Cirulli e l'amministrazione comunale augurano buona festa a tutti.

