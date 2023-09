Rete sociale sulla prevenzione, sinergia vincente a servizio del territorio

LARINO. Il gruppo comunale Aido di Larino ha partecipato, con un banchetto, alla giornata della prevenzione che si è tenuto ieri, sabato 2 settembre, al Palazzo Colagrosso di Bojano, supportato da Aido provinciale Campobasso e Aido Molise. La giornata della prevenzione promossa dallo studio multidisciplinare professioni sanitarie “Alimenta il tuo benessere”, vede il patrocinio del Comune di Bojano, Fdg, Federazione Diabete Giovanile e Associazione Giovani Diabetici Molisani. Nella giornata dedicata molte professionalità sanitarie si renderanno disponibili a colloqui, visite ed attività di screening per promuovere la prevenzione sul territorio.

La partecipazione del gruppo comunale di Larino dell’Aido coglie la sua importanza proprio nell’ambito delle attività dell’associazione frentana che, oltre alla sensibilizzazione del territorio in merito alla donazione organi, tessuti e cellule, ha iniziato da tempo un percorso rivolto alla prevenzione essendo, la stessa, mission di Aido nazionale e recepita con convinzione dal gruppo comunale Aido Larino, che promuove da tempo la prevenzione costruendo reti di collaborazione sui disturbi dell’alimentazione, sensibilizzando e attuando azioni concrete, non tralasciando la promozione di uno stile di vita salutare investendo sul connubio con la Lilt di Campobasso, con cui è stato già messo in campo un evento “A passo di Nordic verso la prevenzione”.

La rete tra Enti ed associazioni è l’azione vincente a servizio del territorio.

