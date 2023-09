Fede, identità e devozione: a Bonefro la festa di San Celestino

BONEFRO. Con fede, preghiera e sentita partecipazione la comunità di Bonefro ha rinnovato i festeggiamenti in onore di San Celestino martire. In tanti hanno preso parte ai vari momenti che hanno accompagnato un momento atteso e parte dell'identità di un popolo. La santa messa del 2 settembre è stata celebrata dal parroco, don Luigi Mastrodomenico, nella chiesa di Santa Maria delle rose dove è stato esposto il corpo del Santo per la venerazione dei fedeli.

Un invito a riscoprire il senso della vita di tanti, come Celestino, che hanno offerto la propria esistenza per Gesù Cristo, con gesti di amore, carità, aiuto al prossimo, testimonianza e coraggio fino a donare sé stessi per il Vangelo. Tutti possono farlo, nel loro piccolo, nella vita di ogni giorno, ripartendo dagli affetti più cari, dalla famiglia, ai luoghi di incontro, di lavoro, all'intera comunità. Alla santa messa, animata dal coro parrocchiale, è seguita la processione lungo le vie del paese con la teca di San Celestino portata in spalla.

Significativo il passaggio nelle stradine del centro storico, davanti alle case di persone anziane che vivono sole o non escono e che, in questa occasione, hanno potuto vivere un momento di gioia del cuore. Così come la sosta davanti la casa di riposo con la preghiera del Padre Nostro e la benedizione insieme agli ospiti e al personale.

Spazio anche all'intrattenimento per i bambini, con i gonfiabili e, in serata, un coinvolgente e apprezzato concerto in piazza con il gruppo dei 'Discoring'. I fuochi d'artificio hanno concluso la festa alla quale hanno partecipato anche diversi bonefrani che sono rientrati in paese per il periodo delle ferie. Un pensiero anche per coloro che vivono all'estero e custodiscono nel cuore le proprie origini. Il parroco don Luigi ha ringraziato il Comitato feste, l'amministrazione e tutta la comunità per la riuscita degli eventi dedicati a San Celestino martire, affidando tutti alla sua guida e protezione.

Galleria fotografica