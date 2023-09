Cavalli e cavalieri da Colletorto alle cime del Matese

COLLETORTO. Cavalli e cavalieri. Da Colletorto alle cime del Matese.

Tra piste erbose, creste rocciose, aree verdi e aria limpida sotto il sole l’avventura c’è. Ed entusiasma chi la vive in prima persona. Matese: cime per pochi cavalieri esperti. È questo l’obiettivo per conoscere un mondo ad alta quota per provare emozioni mozzafiato su cime panoramiche che fanno da sentinella su una vasta area territoriale, tra due ambiti regionali. Nei giorni scorsi giovani cavalieri provenienti dal Lazio e dal Friuli, guidati da Laura De Girolamo, guida esperta su questi sentieri matesini, partendo dal Lago del Matese, hanno raggiunto le cime più alte, Monte Mutria e La Gallinola. Un trekking a cavallo lungo un percorso emozionante, pertanto, promosso da Occhito Riding Holidays, ha soddisfatto a pieno il gruppo dei partecipanti provenienti da molto lontano. Si tratta di un’esperienza stimolante. Piena di avventura e di curiosità in un contesto ambientale che riserva scorci decisamente particolari. Che, in verità, non ti aspetti mai di trovare nel Molise. Qui si cavalca per conoscere un habitat sconosciuto, ricco di risorse ambientali e di un patrimonio verde che disegna un paesaggio veramente particolare. Per vivere a cavallo un’esperienza inenarrabile si cavalca sui prati e tra gli alberi della fitta boscaglia.

Tra i sentieri rocciosi l’avventura è assicurata. In montagna con i cavalli di Laura, addestrati su questi tracciati irregolari, si scende e si sale. Nei punti più alti il silenzio ti sovrasta. Lungo il cammino il respiro è profondo. Tutto è segreto dove le piste si chiudono e improvvisamente aprono nuovi scenari. Il verde tra i prati, come si vede dalle immagini, è riposante. In alta quota, invece, improvvisamente le nuvole ti sono vicino. Di colpo t’invitano ad accelerare il cammino.

Poi un senso di pace si respira al cospetto delle cime. È il risveglio dell’intimo più profondo che dà voce ai sentieri dell’anima. Insomma tante sensazioni provate alla fine del trekking che mai più si dimenticheranno. In questa esperienza particolare che porta i cavalieri sempre più in alto - viene precisato - si è protagonisti di un viaggio a margherita sul massiccio del Matese, il massiccio montuoso dell’Appennino Sannita, compreso tra due regioni, Molise e Campania. Si tratta veramente di un itinerario ineguagliabile, riservato ai cavalieri più esperti e agli amanti dell’avventura. In questo cammino dal cuore verde s’incontrano boschi di faggio e svariati corsi d’acqua che alimentano il vicino lago del Matese. Non mancano attività aziendali e di allevamento integrate in un habitat naturale, dove ambienti museali, legati alla civiltà contadina, consentono di fare un salto nel passato. Qui il Molise c’è. Anche ad alta quota.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica