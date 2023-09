La compagnia di Rebibbia porta "Parole incatenate" nel Molise

CAMPOBASSO. Cittadinanzattiva e la Comunità terapeutica Molise “La Valle” presentano lo spettacolo teatrale Parole Incatenate della Compagnia “Stabile Assai" della casa di Reclusione Rebibbia di Roma, il più antico gruppo di teatro penitenziario in Italia, fondata nel 1982 da Antonio Turco coordinatore del Gruppo di lavoro - persone private della libertà del Forum Nazionale del Terzo Settore e coordinatore dell’Area sociale dell’Associazione italiana cultura sport Aics.

È un evento storico per la realtà culturale del mondo penitenziario, ma anche del nostro territorio, perché detenuti, ex detenuti e la partecipazione straordinaria degli ospiti della Comunità La Valle, saranno gli interpreti delle storie scritte e dirette da Antonio Turco, che hanno come tema centrale la storia del carcere in Italia e l'evoluzione del sistema dal 1860 ad oggi.

Dai briganti che sono stati i primi detenuti italiani, alla strage di piazza fontana, dal sequestro Moro alla banda della Magliana, Cosa Nostra e l'eroico sacrificio di Peppino Impastato fino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alcuni dei contenuti della rappresentazione.

La compagnia Stabile Assai, ha vinto due volte il premio Troisi e ha ottenuto due medaglie d’oro da parte del Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi e da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio per il valore sociale dell’attività teatrale quale strumento di socializzazione e riadattamento.