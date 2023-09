Termoli-Fossacesia: al traguardo dell'Abbazia si conclude la staffetta dei santuari

TERMOLI. Al traguardo con grande soddisfazione la staffetta dei santuari che dalla notte di sabato a ieri mattina, alle 9, ha visto un gruppo di podisti termolesi portare il testimone simbolico nel ricordo di Gennaro De Marco.

L’arrivo alle 9 all’Abbazia di Fossacesia di ieri mattina.

Luigi Gatta, Francesco Di Fonzo, Angelo Cioccia, Gabriele Berchicci, Said Boukari, Giuseppe Caruso e Nicola Catenaro, erano partiti davanti al murales di un mito come Pietro Mennea.

Hanno corso a turno per tutta la notte, giunti davanti all'Abbazia di Fossacesia, si sono prima rifocillati, rinfrescati e poi assieme ai familiari che li hanno raggiunti hanno assistito alla santa messa.

Subito dopo, una breve visita alla zona, tra sorrisi e allegria, per poi recarsi in un locale dove chiudere in bellezza davanti a dei piatti succulenti del territorio, suggellando anche quest'anno questa bella manifestazione podistica, nata con loro, e il ricordo di un grande amico compagno di tante avventure podistiche Gennaro De Marco.

