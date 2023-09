Decimo anniversario di ordinazione presbiterale per don Luigi Mastrodomenico

BONEFRO. Decimo anniversario di ordinazione presbiterale per don Luigi Mastrodomenico.

Ricorre oggi, 5 settembre 2023, solennità di Santa Teresa di Calcutta, il decimo anniversario di ordinazione presbiterale di don Luigi Mastrodomenico, parroco di Bonefro. Una giornata speciale per rendere grazie al Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e ripercorrere, con il cuore e con la mente, tante esperienze vissute in questi intensi anni. San Timoteo, Montenero di Bisaccia, Santa Maria degli Angeli, Bonefro e non solo tra i giovani, le famiglie, le comunità, i sacerdoti, gli amici.

Un cammino di fede, incontro, relazione, servizio, accoglienza e tanto amore donato e ricevuto da tanti fratelli e sorelle. Un percorso pieno di gioia e di entusiasmo che continua, sotto lo sguardo della Vergine Maria, rinnovando, nella gratitudine di essere prete, i valori più profondi nello spirito del Vangelo e nella bellezza del ritrovarsi ogni giorno come un pastore buono che accompagna, consola e aiuta a crescere nella pace e nella misericordia di Dio, nostro Padre.

Alle 18 don Luigi celebrerà una santa messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Rose. Tanti auguri, con ogni grazia e benedizione!