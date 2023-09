Sezione distaccata dell'istituto Alfano, 50 anni fa i primi diplomati a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. 50 anni fa i primi diplomati al liceo scientifico di Santa Croce di Magliano. Cade proprio questa estate 2023 il cinquantesimo anniversario dei primi diplomati (pionieri) del Liceo Scientifico Statale “Alfano da Termoli”, sezione staccata di Santa Croce di Magliano - istituito nel 1968. La prima classe era mista e formata da 28 studenti, ragazzi e ragazze, provenienti sia da Santa Croce che da Bonefro, Rotello, San Giuliano di Puglia, Colletorto e Acquaviva Collecroce. La preside era la professoressa termolese Carmela Mastroberardino Maiorino per i primi tre anni e poi il professor Paolo Minni – anch’egli termolese – che diresse la scuola il quarto e quinto anno.

Le materie dell’esame di maturità di quell’anno furono italiano e matematica allo scritto e lingua straniera, storia e filosofia agli orali…

La (prima) commissione esterna era formata dal presidente Prof. Antonio Florio di Foggia ed altri professori (di cui –ahimè – non ricordo il nome) Vasto, Campobasso, Termoli e San Severo; i professori “interni” erano il professor Nicola Di Falco (Storia e Filosofia) ed il prof. Gaetano Di Stefano (Scienze e Geologia). Dopo lo scritto iniziò l’esame orale con l’estrazione della lettera G ed il sottoscritto fu il primo ad essere interrogato: ricordo Leopardi, Manzoni e Ignazio Silone (portavamo come libro da leggere “Fontamara”); successivamente il colloquio di francese su Victor Hugo (Les Miserables) e su Albert Camus (La Peste)… Superammo tutti l’esame di Stato, ci iscrivemmo quasi tutti all’Università e dopo pochi anni si laurearono i primi professionisti di quell’area che, oggi è ricordata come “l’area del Cratere”, a causa del terremoto del 2002.

Qui di seguito i nomi dei primi diplomati del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano - anno 1973. Teodoro Alfieri, Raffaele Arcano, Concetta Campolieti, Maria Antonietta Carrozza, Mario Castelli, Virginia Castelli, Mirella Caruso, Daria Cicanese, Germano Cicora, Raffaele Cocchianella, Pino De Bartolo, Mauro Di Gregorio, Michele Fratino, Donato Gianfelice, Michele Gianfelice, Edda Iacurti, Maria Antonietta Iantomasi, Giambattista Lommano, Pasquale Miozza, Matteo Pilla, Michele Piunno, Adriano Ritucci, Fernando Tartaglia, Clementina Tolo, Carmelina Tolo, Maria Vecere e Pina Ziccardi.

Donato Gianfelice

Galleria fotografica