Fondi e iniziative educative alla biblioteca di Ururi

URURI. Il Ministero della Cultura Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore ha pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse per l’acquisto dei libri. Per la prima volta, grazie ad un’attenta programmazione dell’amministrazione comunale, la Biblioteca comunale intitolata alla professoressa Maria Teresa Marinelli ha ottenuto un contributo economico pari a euro 1.813,15.

Il finanziamento ottenuto, servirà ad aumentare il patrimonio librario con la fornitura di volumi per garantire alla comunità un servizio culturale dinamico ed efficiente. Inoltre, da lunedì 3 settembre, presso la Biblioteca comunale di Ururi, è attivo il servizio “dopo scuola”, un valido aiuto per offrire ai ragazzi e alle famiglie supporto nello studio e nei compiti quotidiani.

Il servizio ha come principale obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi in attività didattiche e di socializzazione per sviluppare le proprie capacità, competenze e attitudini, con grande attenzione per il patrimonio librario e culturale presente all’interno della Biblioteca comunale.