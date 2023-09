Viaggia l’Archeoclub di Termoli

TERMOLI. A Benevento il sole si fa sentire. È quello felice del “culto di Iside”, regina di Benevento nel momento più propizio. Stracolmo tra l’altro di tante sorprese e di tanta magia. Nel corso della storia l’inno alla vita più creativo qui si fa sentire. Mentre si viaggia la luce del sole ritaglia, con i suoi raggi sempre più caldi, i profili appuntiti dei monti del Sannio. In ombra come sentinelle guerriere dalle forme bizzarre sui campi e sui tanti pugni di case diffusi alla base. Una cornice naturale punteggiata di vita in equilibrio sui profili e le cime circonda la città. Qui c’è il volto di un’altra Campania. Del tutto inedita. Che colpisce. Che piace. Che risveglia la fantasia di un mondo che si porta dentro. Che non ti aspetti mai. A Benevento il mondo dell’immaginario s’intreccia alla voce di un’arte austera. Orgoglio della città. Miti, leggende, storie di streghe, janare e di edifici monumentali vanno a braccetto con i tempi di ieri. Nel cuore della città è facile vedere tanti pezzi di colonne, busti e bassorilievi romani incastonati sulle facciate e all’interno dei palazzi. Su questo vasto patrimonio del passato emerge a tutto campo il sussurro dell’arte longobarda. Sale in alto la voglia di sapere. Colpiscono i tanti reperti del tempio di Iside. Due rari obelischi fanno da segnalibro ai luoghi d’arte più importanti. Sensazioni profonde.

L’atmosfera è sospesa tra magia, realtà e arte dell’antico Egitto. L’identità più bella della città, interessante ed originale, forse è qui. Benevento, capitale dei Longobardi, che con il suo Ducato dominò il Sud Italia, si presenta così. Nel visitarla è facile vedere in ogni angolo il suo festival d’arte stratificato. Nel suo genere è davvero un unicum. Il gruppo dei soci dell’Archeoclub di Termoli, guidato dal Presidente Oscar De Lena, ne resta incuriosito e affascinato. L’insieme di questo patrimonio d’arte è raccolto nel cuore della città. Insomma è leggibile con facilità. A portata di mano come si vede dal reportage fotografico. Tra la Rocca dei Rettori, il Duomo, l’Arco di Traiano e il Teatro romano si snoda un percorso ricco di sculture e di costruzioni antiche. Interessante la visita al complesso monumentale di Santa Sofia. Patrimonio dell’Unesco. Simbolo del trionfo dell’arte longobarda. Comprende la chiesa, il campanile, la fontana e il chiostro monastico. Santa Sofia, dal singolare impianto stellare, fu voluta intorno al 760 da Arechi II come cappella votiva dei Longobardi. In questo luogo della spiritualità nacque la “scrittura beneventana” con i suoi caratteri particolari. Il chiostro è un capolavoro dell’arte medievale. Con le sue artistiche scene, tutte diverse, intagliate sui capitelli, indica la via simbolica per raggiungere la propria purezza nell’Aldilà. Il chiostro è parte integrante del Museo del Sannio dove si conserva un interessante obelisco in granito rosa di Assuan. Formava una coppia con un altro obelisco collocato oggi in Piazza Papiniano. Dall’iscrizione si sa che a Benevento venne costruito un tempio di Iside, Signora di Benevento, per la salvezza e la prosperità dell’imperatore Domiziano. A conclusione della lunga mattinata, dopo la visione della magnifica facciata della cattedrale, i soci hanno visitato il teatro romano “guardato” dai lupi dell’artista cinese Ruowang.

In difesa di un habitat puntualmente rovinato dall’uomo. Questa è la filosofia dell’autore. Nel pomeriggio visita alle case di Padre Pio. Dislocate sulla roccia, nella parte del borgo più antico, rinnovano così una devozione nel segno dello spirito più umile e genuino. Applausi per la guida Antonio Passaro. Tra non poche curiosità e fonti inedite, ha saputo tener alta l’attenzione del gruppo nel corso di un lungo cammino. Scambio di doni infine tra i rispettivi presidenti dell’Archeoclub. «Come presidente dell’Archeoclub di Termoli - ha dichiarato Oscar De Lena - voglio ringraziare per la sensibilità e la calorosa accoglienza gli amici Francesco Morante e Paolo Tresca, rispettivamente presidenti dell’Archeoclub di Benevento e Pietrelcina. In questo scambio all’insegna dell’amicizia e della cultura sono stati invitati a Termoli per visitare il nostro patrimonio culturale e rinsaldare i sentimenti di amicizia che ci legano da tempo alla loro città. Termoli, quando Benevento era capitale dei Longobardi, era una sua contea e successivamente divenne un suo Gastaldato».

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica