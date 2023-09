Termoli open cup: obblighi e divieti

TERMOLI. Sabato 9 settembre 2023 dalle ore 7 alle ore 15, nel tratto di spiaggia del Lido Cala Sveva Beach Club nonché nello specchio acqueo a nord del Comune di Termoli, avrà luogo la II edizione di Termoli open cup. L'evento nazionale di nuoto aperto alle categorie degli agonisti e master che consiste in una gara con due competizioni.

La prima competizione alle ore 8:30 efferente la distanza del percorso di 3 km e la seconda competizione alle ore 13:30 afferente la distanza del percorso di 1 miglio.

Durante l’arco temporale sopraindicato, nella zona di mare prospicente all’area descritta, per una distanza dalla battigia pari a 200 (duecento) metri, è vietato:

1. navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale;

2. praticare la balneazione;

3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;

5. svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all’ordinato svolgimento della manifestazione sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata all’evento, nel giorno sopraindicato e per tutta la durata dell’evento, dovranno prestare la massima attenzione e tenersi alla predetta distanza di sicurezza.

La “Fin Molise”, in qualità di unico responsabile e organizzatore della manifestazione, dovrà seguire nel dettaglio la manifestazione e, oltre a quanto richiesto con l’istanza citata in preambolo, dovrà:

1. riferire a questa Capitaneria di Porto, via radio o attraverso altro mezzo, l’inizio e la fine della stessa;

2. l’eventuale sospensione anche in caso di emergenza nonché, prima dell’inizio, il numero esatto di persone e/o unità partecipanti alla manifestazione;

3. accertarsi che le condizioni meteomarine, dall’inizio fino alla fine, siano assicurate e comunque tali da consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, sospendendo la stessa qualora, tenuto conto della sicurezza dei partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, anche sulla base dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca;

4. assicurare, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti, allo scopo di scongiurare possibili incidenti/danni a persone e/o cose;

5. salvaguardare i partecipanti alla manifestazione con opportuna assistenza sanitaria.

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto a qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.