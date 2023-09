Premio letterario “Michele Buldrini”: ultimi giorni per iscriversi

CAMPOBASSO. Ancora una manciata di giorni per partecipare alla XXI edizione del Premio regionale di narrativa intitolato allo scrittore molisano “Michele Buldrini” che come ogni anno offre l’occasione ai giovani talenti di mettere nero su bianco il proprio racconto.

La ventunesima edizione del premio - indetto e organizzato dal Comune di Campobasso - Assessorato alla Cultura e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli, nell’ambito di Ti racconto un libro- Laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – prevede un’unica sezione dedicata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni, residenti o domiciliati nella regione Molise.

Una formula pensata per far confrontare “giovani scrittori” di formazione diversa, in linea con l’idea che il talento possa esprimersi al meglio in un contesto culturale più ampio e libero da vincoli dettati dalle fasce di età. In questo senso, il premio si configura sempre di più come un laboratorio aperto, un luogo di scambio narrativo finalizzato a mettere in dialogo persone con percorsi ed esperienze personali differenti ma capaci di esprimere la diversità che è alla base della crescita culturale delle persone.

Da tempo appuntamento culturale di straordinaria rilevanza, il Premio rappresenta un’opportunità unica per tanti giovani aspiranti scrittori della regione di mettersi alla prova e confrontarsi con alcuni dei nomi più rappresentativi della narrativa italiana.

Anche quest’anno sono tanti i lavori arrivati finora sulla scrivania della super giuria composta da Guido Catalano, Teresa Ciabatti, Ivan Cotroneo, Diego De Silva, Marcello Fois, Antonio Pascale che è chiamata a decretare i vincitori di questa edizione.

Il primo classificato riceverà una somma in denaro di 500 euro, mentre per il secondo è previsto un premio di 300 euro. Ai due segnalati dalla Giuria andrà un buono del valore di 200 euro ciascuno per l’acquisto di libri.

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Per saperne di più sui tempi e le modalità di iscrizione al concorso, basterà collegarsi su www.unionelettoritaliani.it e www.comune.campobasso.it, dove è possibile scaricare il testo completo del bando di partecipazione e la scheda d'iscrizione. I manoscritti dovranno pervenire in formato pdf inviando una mail all’indirizzo premiobuldrini@gmail.com.