Il raduno delle 500 omaggia Jacovitti

TERMOLI. Per gli amanti delle 4 ruote e del vintage domenica 10 settembre nel Borgo Antico di Termoli torna il Raduno di Fiat 500 e auto d'epoca del Club 500 d'A...mare Termoli, quest'anno pensato anche come piccolo omaggio per i 100 anni dalla nascita del fumettista termolese Jacovitti.

Il ritrovo dei partecipanti per iscrizione e colazione è in Piazza Duomo dalle 8:30 alle 10:30. Lungo Via Federico II di Svevia (il Muraglione) si potranno ammirare cento strabilianti veicoli, lucidati di tutto punto, che hanno fatto parte della nostra storia e rappresentato l'Italia in tutto il mondo.

Partenza alle 11:00 circa per un colorato corteo per le vie del centro cittadino e proseguo verso il quartiere Difesa Grande, con sosta presso la pizzeria Family Day.

La giornata si concluderà con pranzo collettivo presso il ristorante "Il Poggio" a Montenero.

Galleria fotografica