Con gli scatti di Rosy Della Malva "Da Termoli alla Spagna è un attimo!"

TORREMAGGIORE-TERMOLI. Fotografia che passione. Rosy Della Malva ha solo 21 anni ma scatta foto fin da quando era bambina con la sua prima e piccolissima Canon digitale. Le “modelle” erano le sue amiche delle scuole medie, le “importunava” truccandole e suggerendo loro di assumere la posa corretta.

Le sue foto raccontano storie di quello che la circonda e che più le piace. Non solo semplici immagini ma viaggi nei minimi dettagli che impreziosiscono i suoi scatti.

Rosy è di Torremaggiore ed è una fotografa di ritrattistica ed eventi in Puglia. Ma anche a Termoli c’è chi le ha dato fiducia affidandole progetti importanti.

«Ad oggi ho scattato campagne per alcuni brand locali e ottenuto la pubblicazione di alcune mie foto per vari Magazine.

In particolare vado molto fiera del mio ultimo lavoro, pubblicato su un giornale spagnolo che tratta Wedding, sono state selezionate delle foto scattate da me per Giada Paduano, proprietaria del negozio di abbigliamento Cinquecentoventi qui a Termoli, in particolare tengo molto a lei, è la mia supporter sin dall’inizio della mia carriera. Con lei ho realizzato questo servizio fotografico a Termoli, abbiamo scattato dai vicoli più nascosti, alla lussuosissima cattedrale. Le mie “opere”, indipendentemente dal fatto che siano artistiche o commerciali, portano la mia firma e segni rilevanti: bellezza "senza tempo", sequestrata e immortalata attraverso il mio rapporto empatico con il soggetto».

E con estremo piacere queste foto sono state scelte da una rivista spagnola con ben 102 mila seguaci da Madrid.

«Credo che alla base della scelta ci sia il mio amore per la storia dell’arte in generale. In secondo luogo, mi piace la sfida di rappresentare al meglio un soggetto davanti a tanta bellezza architettonica presente nel nostro Paese. Adoro potere inserire i miei soggetti accanto a riferimenti iconici per storia e monumentalità, mi piace accostarli per provare a dar loro lo stesso significato ed importanza. Credo che le mie foto abbiano un filo conduttore perché essendo seguite in prima persona dallo scatto alla post-produzione, inevitabilmente hanno la stessa anima e una sorta di ripetizione».

L’arte fa parte di lei in tutte le sue forme.

«Mi sono diplomata in un istituto professionale, ma nella fotografia inizialmente sono sempre stata autodidatta, ma dopo vari anni ho voluto fare un corso completo di fotografia, poiché credo non sia solo il percorso di studi a formare una persona. Sono l’insieme delle esperienze, la voglia di non smettere mai di imparare, l’essere curiosi, lavorare duro su sé stessi che fa davvero la differenza su un percorso lavorativo. La mia passione per la fotografia è nata inconsciamente. Amo catturare ricordi e istanti sin da quando ho vita, da piccola giravo per casa sempre con una videocamera, amavo riprendere tutto ciò che mi circondava, poi la vera macchina fotografica è arrivata per ultima, circa 3 anni fa, e da lì non ho mai smesso».

Com’è nato il tuo percorso?

«Ho iniziato il mio percorso scattando prima per i miei amici, amo fare i ritratti, poi piano piano, la gente vedeva qualcosa nei miei lavori, come se emanassero qualcosa di speciale, ed ora scatto anche per eventi importanti, eventi intimi, amo catturare i dettagli, amo essere silenziosa e veloce per catturare momenti unici e renderli eterni. Amo conoscere persone nuove, confrontarmi con loro, scoprire storie e vissuti nuovi. Vedo la bellezza di ogni singola persona ed il mezzo fotografico mi è compagno fedele in questa mia credenza. Penso che le cose accadono solo se non smetti mai di combattere per ottenerle. Nel mio lavoro sono alla continua ricerca della naturalezza e semplicità, quando fotografo le ragazze e le donne che chiedono un servizio fotografico, ricevo da loro un feedback positivo: nelle mie foto si piacciono. Penso sia questa la chiave della mia fortuna, le persone sono felici di come si vedono rappresentate dalle mie fotografie, probabilmente ambendo a voler essere così nella vita reale di tutti i giorni».

È la Puglia, però, a darle ispirazione.

«Sono molto legata alla mia terra, alle mie origini. Quando sono fuori per lavoro penso sempre alle mie origini, ed il segreto è proprio quello, penso: come scatterei queste immagini a casa mia? Per me la Puglia è una chiave che apre le porte ovunque. Un’altra caratteristica nelle mie foto è il mare, amo esporre i soggetti al mare, il mare mi incanta, è una medicina, potrei stare ore a guardarlo, mi ci perdo, nel corso della mia vita ho sempre avuto vari momenti, belli, brutti, tristi, e mi ricordo che la mia evasione era il mare, tu mi portavi li, silenzio, passava tutto».

È in gamba e nel suo mestiere ci mette tutto l’amore del mondo, creando, scattando, immortalando ciò che la circonda. E si mette in gioco.

«Devo dire grazie a questo mio “lavoro”, mi ha insegnato a mettermi in gioco, mi ha dato la libertà d’espressione, mi ha permesso di essere la persona che sono senza vari filtri, grazie a questo lavoro ho conosciuto persone fantastiche, che credono in me, che non hanno mai smesso di credere in me e che hanno tanta pazienza con me».

Galleria fotografica