Vigna in festa: tanti artisti e attese 1.300 persone

GUGLIONESI. È tutto pronto per la quarta edizione di “Vigna in festa”, ideata, curata e organizzata dai ragazzi di Agng di Guglionesi.

Dopo l’annuncio del super ospite ovvero Frankie hi-nrg mc, nel bel mezzo di agosto, quando ancora mancava più di un mese all’evento, gli organizzatori continuano a sistemare il ricco programma.

Vigna in Festa avrà luogo il 16 settembre presso l'azienda vitivinicola Travaglini, dove parteciperanno 1.300 persone provenienti da tutto il Molise. All'interno della manifestazione ci saranno giochi di Intrattenimento per bambini e bambine, street food e tanta musica. Inoltre avrà luogo anche quest'anno un’esposizione di artisti e artigiani locali.

Nicola Di Bello

Nicola Di Bello è uno street photographer basso molisano, appassionato di fotografia digitale ed analogica. Ama raccontare le profonde contraddizioni e i veloci cambiamenti della nostra società e raccontarci, tramite le sue fotografie, un altro punto di vista dei luoghi che vive. All'interno di Vigna in Festa presenterà: "Lungomare - Place of the Soul". Lungomare è il racconto fotografico di una quotidianità decadente e distopica, frontiera fisica tra l'effimero mondo post-moderno e l'immutabile natura del mare. Il mare, che accoglie e conforta, dove ogni anima trova rifugio.

Alessia Chimisso

Che vaso vuoi è la fusione tra due passioni di Alessia Chimisso, ovvero: il disegno e le piante. È un progetto ambizioso che nasce nel momento esatto in cui Alessia ritrova dei vecchi vasi dimenticati e, al posto di buttarli via, ha ben pensato di impugnare i pennelli e dargli una seconda opportunità.

Gianni Fano

Gianni Fano è uno scultore locale di straordinario talento che ci invita ad immergerci all'interno di un microcosmo affascinante e misterioso. Tra le tante opere Gianni Fano presenterà, insieme al maestro intarsiatore Domenico Cassino, il suo ultimo lavoro che prende il nome di: “Ulisse Esoterico”. Infatti, durante la manifestazione di Vigna in Festa, Gianni e Domenico ci accompagneranno in un viaggio per conoscere le tensioni di Ulisse fino al raggiungimento della sua più profonda dimora interiore.

Bandolera

Bandolera è un'idea semplice e coraggiosa di Carola Zira che invita tutti e tutte a vivere lo stile del "fatto a mano" in maniera più consapevole. L'obiettivo è quello di creare un progetto attento ai dettagli, all'unicità dei materiali e della manodopera. Con uno sguardo verso il futuro Bandolera si concentra sull'arte del crochet per dare ogni volta vita a qualcosa di unico e speciale.

Chupete

Chupete_creazioni nasce nel 2020, durante il lockdown, grazie ad un'idea di Giada Di Fabio. Oggi, dopo 3 anni, è ancora il piccolo mondo in cui Giada da libero sfogo alla sua creatività con impegno, dedizione e passione. La caratteristica che contraddistingue Chupete è la vastità dei destinatari a cui possono essere proposte le sue creazioni personalizzate. Neonati, bambini, ragazzi e adulti sono tutti i benvenuti nel fantastico mondo di Chupete_creazioni.

'na Ni Art

Anna Nirchio, nome d'arte 'na Ni Art, ama l'arte in ogni sua forma e, negli ultimi anni, si è avvicinata molto alla pittura astratta e all'arte materica. Già ospite della precedente esposizione, all'interno di Vigna in Festa 2022, quest'anno 'na Ni Art torna con l'obiettivo di farci vivere le sue opere con un senso in più e per andare oltre la semplice vista. Seguendo la plasticità dei soggetti che "sfondano" la bidimensionalità della tela ripercorreremo insieme i movimenti del pennello e della spatola per abbattere il più possibile la distanza tra l'artista e lo spettatore.

