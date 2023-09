Studenti dell'orchestra Magliano di Larino al "Tetracordo Jazz summit"

LARINO. Sempre più efficace e intensa l’opera di internazionalizzazione dei percorsi formativi dell’Istituto omnicomprensivo "Alberto Magliano" di Larino, guidato dalla dirigente scolastica Emilia Sacco.

Dopo la Scuola Estiva e l’attuale permanenza degli alunni a Praga; Valencia e Sosnowiec, è la volta di due talentuosi componenti dell’Orchestra Magliano di Larino a rappresentare la scuola all’esordio di un nuovo anno scolastico che si annuncia ricco di eventi studiati e mirati allo sviluppo della personalità dei giovani per promuovere tutte le risorse del territorio.

Marco Primiano Spina e Davide Macchiagodena hanno ricevuto la possibilità di essere con i più grandi musicisti della scena mondiale: Ari Roland e Chrys Byars in testa e tutto l’entourage proveniente da New York, grazie a Borse di studio promosse dal Tetracordo di Isernia condotto dal bravissimo Giordano Carnevale (in forze nella scena musicale Parigina).

Nello spazio d’Arte di Palazzo Petrecca della città pentra, in questi giorni e fino al 10 settembre, avranno luogo Workshop e Masterclasses che vedranno musicisti provenienti da tutto il mondo impegnati in lezioni e concerti serali che si terranno ogni sera presso il Chiostro Palazzo San Francesco di Isernia fino alla serata conclusiva con la presentazione di un’anteprima mondiale dell’Opera Musicale.

Dal professor Roberto Di Carlo. «I migliori auguri ai nostri giovani che ci rendono orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto e fanno da preludio ad un nuovo inizio anno scolastico», sottolineando la scuola che collabora col territorio.