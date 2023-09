Filantropi del terzo millennio, il Lions club Host protagonista al Macte

Restauro delle opere al Macte: l'intervista al presidente del Lions club Host, Domenico Fabbiano

TERMOLI. Il Lions Club Host Termoli, da sempre, mostra particolare sensibilità al tema dell’arte e della valorizzazione del patrimonio della città di Termoli e non solo. Il restauro di un libro antico appartenente alla biblioteca comunale di Baranello. Questo è il motivo della realizzazione di questo service da parte dei Lions Host Termoli. Per la precisione i restauri sono due o più opere comprese nel Premio Termoli di cui fanno parte circa 500 opere raccolte dal 1955.





Come è stato sottolineato dagli intervenuti in tutti questi anni, i Lions sono il primo club che si propone per essere partner in questa circostanza con il restauro delle opere succitate.

Le opere oggetto di restauro saranno individuate a cura di una commissione dell’Accademia d’Arte Brera di Milano. Il restauro sarà matematicamente effettuato da studenti della Scuola di specializzazione, il cui lavoro sarà oggetto di tesi di laurea. Il presidente dei Lions Club Host Termoli ci ha tenuto a ringraziare, nel suo intervento e nell’intervista, il presidente della fondazione MacTe per l’opportunità che ha inteso fornire, il collega Lions Andrea Casolino in veste di rappresentante dell’istituto di credito Mediolanum e naturalmente tutti i colleghi Lions che hanno lavorato per la riuscita dell’evento.

La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre, presso gli spazi del museo MACTE, Museo d’Arte Contemporanea di Termoli, il Lions Club Termoli Host, ad iniziativa del presidente Domenico Fabbiano, con il coinvolgimento della Fondazione Macte e della Banca Mediolanum, ha preso in carico il restauro di due opere d’arte danneggiate presenti nei depositi del museo. Il Lions Club Termoli Host sempre sensibile al tema dell’arte, della cultura e della valorizzazione del patrimonio della città di Termoli e del territorio, considerato l’alto valore del Museo Macte per la città, ha ritenuto confacente contribuire alla conservazione della collezione del Premio Termoli ivi custodita.

La collezione del Premio Termoli, di cui fanno parte circa 500 opere, in gran parte dipinti su tela, ma anche opere scultoree, realizzate con pluralità di tecniche e materiali, raccolte dal 1955 ad oggi, nasce ad iniziativa del maestro Achille Pace, come premio d’arte contemporanea e si afferma di anno in anno tra gli artisti e i critici d’arte italiani. L’ incontro è stato introdotto dal Presidente del Lions Club Termoli Host che si è soffermato a descrivere l’ interesse per la comunità termolese di salvaguardare un istituzione come il Museo Macte profondamente legato al suo territorio ma con una proiezione nazionale e della rilevanza etica di sponsorizzare il restauro di due opere in occasione della LXIII° edizione del Premio Termoli, ringraziando il Presidente della fondazione Macte e la Banca Mediolanum per aver accolto con entusiasmo la proposta fatta dal Club Termoli Host di un service dedicato al restauro che verrà eseguito presso il laboratorio dell’Accademia di Brera da alcuni studenti. Il suddetto lavoro varrà loro come tesi di laurea.

Il presidente della Fondazione Macte Paolo Larivera ha parlato della storia della Fondazione Macte, della sua organizzazione e del suo funzionamento, sottolineando che l’iniziativa del Termoli Host è stata la prima dal 2019, data di fondazione del Museo. Amalia Vitale responsabile della didattica del Macte, ha magistralmente guidato i soci del Club ed alcuni loro ospiti in un affascinante percorso attraverso le opere della LXIII° edizione del Premio Termoli, illustrandone la genesi ed il loro significato. Il meeting si è concluso con il ringraziamento del Presidente del Termoli Host ai partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del service.

