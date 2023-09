Col triduo di preparazione si avvicina la Festa del Crocifisso

TERMOLI. Comincia a volgere al termine anche la stagione delle feste parrocchiali, ne mancano due all'appello, quella del Gesù Crocifisso e di San Francesco.

L'ultima estiva è proprio la celebrazione nel quartiere Sant'Alfonso, che culminerà nelle giornate del 14 e 15 settembre, "Festa dell'esaltazione della Croce Maria Addolorata".

Dalle parole di San Bernardo di Chiaravalle.

«Se sei sbattuto dalle onde della superbia, dell’ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l’ira o l’avarizia o le lusinghe della carne hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. Se turbato dalla enormità dei peccati, confuso dalla indegnità della coscienza, impaurito dall’orrore del giudizio, tu cominci ad essere inghiottito nel baratro della tristezza, nell’abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze, pensa a Maria, invoca Maria. Non s’allontani dalla tua bocca, non s’allontani dal tuo cuore. E per ottenere il suffragio della sua preghiera, non abbandonare l’esempio della sua vita raccolta in Dio. Seguendo Lei non ti smarrisci, pregando Lei non ti disperi, pensando a Lei non sbagli. Se Lei ti tiene, non cadi; se Lei ti protegge, non temi; se Lei ti guida, non ti stanchi; se Lei ti dà il suo favore, tu arrivi al tuo fine, e così sperimenti in te stesso quanto giustamente sia stato detto: «E il nome della Vergine era Maria» (In laudibus Virginis Matris II,17).

Il triduo di preparazione inizierà domani sera, lunedì 11 settembre, alle 18.30, nella santa messa alla chiesa del Gesù Crocifisso, con la catechesi sulla Liturgia eucaristica e l'adorazione, per tre sere di seguito, fino a mercoledì 13 settembre, con don Sergio Carafa.

Giovedì 14 settembre l'Esaltazione della Croce, con don Elio Moretti, che al termine della celebrazione benedirà gli zaini per l'avvio dell'anno scolastico.

venerdì 15 settembre quartiere in festa, alle 17 la banda di Termoli per le strade di Sant'Alfonso, alle 18.30 la celebrazione col vescovo Gianfranco De Luca, alle 19.30 la processione sempre accompagnata dalla banda Città di Termoli. Infine, spettacolo alle 21 con Italia Star in concerto, nell'area ricreativa saranno presenti anche stand gastronomici.

A darne notizia il comitato festa in collaborazione con il comitato di quartiere, organizzatori della Festa del Crocifisso, assieme alla parrocchia.