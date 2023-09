«La sostenibilità del ruolo della donna»: alla scoperta di Donna Matilde

TERMOLI. Uno degli appuntamenti conclusivi del ciclo di eventi legato alla presenza sul nostro territorio della delegazione di maestri cattolici proveniente dalla località romena di Oradea, la presentazione del libro "Donna Matilde (1856-1927)", scritto da Rossella Serao. «La sostenibilità del ruolo della donna», l'opera del critico e storico del teatro, edito da Edizioni Fondazione Aimc, Associazione Italiana Maestri Cattolici.

Presentazione avvenuta presso il lido il Pirata, venerdì sera, 8 settembre, alle ore 18. Presenti, oltre all’ospite d’onore l'autrice Rossella Serao, la Presidente Associazione Italiana Maestri Cattolici (Aimc) Esther Flocco, il Presidente Fondazione Aimc Giuseppe Desideri, la presidente Salam Aps di Termoli, Hanen Gzaiel, Ana Popa di nazionalità rumena, moglie di Padre Paolo, in rappresentanza della religione greco-cattolica.

Dopo i saluti di apertura la parola è passata ad Hanen Gzaiel, che ha incentrato il suo intervento sul ruolo e sui diritti della donna nel mondo islamico evidenziando che, laddove non vi siano forme di fondamentalismo, le donne godono di determinati diritti ed opportunità, senza dimenticare l’importante ruolo ricoperto dall’uomo in tale società.

A seguire il presidente Fondazione Aimc Giuseppe Desideri che, nel suo intervento, ha ringraziato i presenti e ha presentato brevemente l'autrice ed il libro, uno degli ultimi prodotti editoriali della fondazione che rappresenta.

La parola poi è passata all’ospite d’onore, la scrittrice Rossella Serao, critico e storico del teatro, pronipote di Matilde Serao. Prima di raccontare ai presenti chi è stata e cosa ha rappresentato e rappresenta per tutti noi questa importante figura femminile italiana, si è soffermata sulla condizione delle donne in Italia ed in Europa, evidenziando la necessità di promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, sia con interventi a sostegno dell'imprenditoria, sia consentendo di realizzare una dimensione equilibrata tra vita privata e vita lavorativa. Fondamentale l’acquisizione di maggiori competenze professionali, adeguate alle esigenze del mercato del lavoro, mercato in cui il gap salariale uomo-donna ancora è evidente.

A seguire breve focus sulla violenza di genere che ha fatto innalzare in Italia, proprio in questi ultimi giorni, ad 80 il numero dei femminicidi.

Matilde Serao è stata una antesignana nell’affrontare questi temi, con il suo atteggiamento concreto nei confronti della vita e del mondo del lavoro. Ha sostenuto fortemente l’emancipazione femminile, sottolineando quanto sia importante avere un lavoro anche in forma autonoma, avere una adeguata formazione, raggiungere la parità di diritti in campo lavorativo. Netta la posizione della Serao contro la violenza sulle donne: in merito a ciò era convinta che non si trattasse solo di porre in campo interventi legislativi ma di attivare un vero e proprio cambiamento culturale.

E poi Rossella Serao passa a raccontare ai presenti la storia di Matilde Serao, una donna atipica fin dall’infanzia, che non amava in modo particolare gli studi, ma che era pervasa da una grande curiosità per tutto quello che accadeva intorno a lei. Una donna che ha affrontato la vita in maniera forte e diretta, optando per l’autoimprenditorialità, tanto da essere annoverata tra le prime donne imprenditrici in Italia. Ha fondato e diretto quattro giornali, tra cui "Il Mattino" e "Il Giorno". Il suo essere imprenditrice non le ha impedito di essere contemporaneamente anche moglie e madre di sei figli e di diventare, assieme al marito, un punto di riferimento per il mondo culturale dell’epoca. Era amica, tra gli altri, anche di Gabriele D’Annunzio e di Salvatore di Giacomo.

A chiusura dell’appuntamento serale, Esther Flocco, Presidente Associazione Italiana Maestri Cattolici, (AIMC) Italia e organizzatrice dell’evento, prima dei ringraziamenti finali ai presenti e all’ospite d’onore, ha esposto l’importante ruolo dell’Associazione che presiede dall’inizio di quest’anno e ripercorso i temi trattati durante l’incontro. Ha invitato a raggiungere il tavolo dei relatori Ana Popa, rumena e moglie di Padre Paolo, per una sua testimonianza. Ana ha raccontato brevemente la sua esperienza di moglie di un pastore greco-cattolico, che la porta a girare il suo Paese seguendo gli spostamenti del marito. Scelta consapevole e serena la sua, che le consente di affrontare i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano.

Ringraziamo Carmela Basile per il cortese resoconto.

Galleria fotografica