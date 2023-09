Studenti patavini accolti a Casacalenda

CASACALENDA. Per il secondo anno consecutivo gli studenti dell'università di Padova sono arrivati a Casacalenda, ospiti del Summer camp 2023.

Sono gli del corso di studi in Scienza e Cultura della Gastronomia e sono arrivati in basso Molise per vivere un'esperienza non solo didattica.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Casacalenda, l'Università di Padova e l'Università degli Studi del Molise, permetterà ai ragazzi di conoscere il territorio e le preparazioni culinarie, visitando aziende locali e confrontandosi con docenti e professionisti del settore enogastronomico.

«Una esperienza che si ripete per il secondo anno consecutivo, nata dalla collaborazione tra l'Università di Padova, il Comune di Casacalenda e l'Università degli Studi del Molise e che permetterà ai giovani studenti di conoscere il nostro territorio e le preparazioni culinarie, visitando aziende locali e confrontandosi con docenti e professionisti del settore enogastronomico.

Benvenuti ragazzi a nome di tutta la comunità!

Saranno giorni intensi che, vi assicuriamo, non dimenticherete! La SindaKa».