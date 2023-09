Il ritorno sui banchi, all'istituto "Giulio Rivera" sboccia un nuovo anno scolastico

GUGLIONESI. Suonerà domani la prima campanella del nuovo anno scolastico 2023-24 anche per gli studenti dell'istituto omnicomprensivo "Giulio Rivera" di Guglionesi.

È tutto pronto per accogliere vecchi e nuovi alunni, di tutte le fasce d'età.

La dirigente scolastica Patrizia Ancora, tramite il nostro giornale, vuole mandare un messaggio d'auguri a studenti, famiglie e a tutto il personale docente, amministrativo e ai collaboratori.

«Ogni inizio porta con sé aspettative, speranze ed anche timori, per questo desidero rivolgere a tutta la comunità scolastica l’augurio di un nuovo anno ricco di opportunità, di impegno e di entusiasmo, affinché ognuno contribuisca fattivamente a rendere la Scuola il luogo virtuoso della cura, della protezione e della valorizzazione delle persone.

È dalla Scuola che si dipanano le radici dello straordinario iter che farà di ciascuno studente un cittadino attivo e consapevole, sebbene spesso tra i giovani emerga il pensiero che il sapere, dunque la Scuola, non costituisca più il pilastro principale e la risorsa fondamentale per affermare la propria dignità di persona. Per questo noi tutti, nella nostra azione quotidiana, ciascuno nel proprio ruolo, dobbiamo tornare a credere fermamente nell’istruzione e nella formazione etica e culturale di livello, nell’amore per la cultura che sa di umanità, nel senso di responsabilità per costruire e consolidare le fondamenta per un futuro migliore, nella consapevolezza che tutto ciò che ha valore non è mai facile, ma tutto è assolutamente possibile e raggiungibile con l’impegno di ciascuno e di tutti, in una rete di solidarietà attiva.

Auguro a tutti, agli studenti, alle loro famiglie e a tutte le altre istituzioni che collaborano con la Scuola, ai docenti neoassunti nel nostro operoso Istituto, al personale Ata che si è già adoperato per innalzare colonne d’umanità a presidio del benessere di tutti coloro che frequentano la nostra scuola, di essere sempre desiderosi di vivere intensamente il senso di appartenenza alla nostra comunità e pronti nella costruzione di ponti di sostegno e condivisione.

Un pensiero particolare è rivolto agli alunni delle prime classi che stanno per affrontare una nuova avventura e un ringraziamento alle famiglie che continuano a darci fiducia.

L’auspicio, riportando quanto detto dal Ministro Valditara, è che “nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell’impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società”.

Buon anno scolastico 2023-24 a tutti noi. La dirigente».