A 50 anni dal diploma "Gli irriducibili" si ritrovano per festeggiare

TERMOLI. Gli "Irriducibili" della V A del liceo scientifico "Alfano da Termoli" si sono riuniti - in occasione del 50° anniversario dal rilascio del Diploma di Maturità avvenuto nel 1973 - per festeggiare e ricordare la giovinezza, gli anni di studio, la spensieratezza e l'entusiasmo mai sopito di quegli anni.

“In verità le occasioni per ritrovarci sono state molteplici e costanti nel tempo. Ma questa, fino ad ora, è la più significativa e rappresenta una "pietra miliare" della nostra vita. L'amicizia e lo spirito goliardico hanno cementato ancora di più questo gruppo, forte dei 5 anni trascorsi insieme sui banchi di scuola. Consapevoli che avremmo potuto dare molto di più come studenti, abbiamo ricordato anche le tante "cazzate" combinate in quegli anni belli e speriamo di combinarne ancora tante...Stupenda giornata piena di ricordi, ma nello stesso tempo velata dalla perdita di due compagne che purtroppo non sono più tra noi. Peccato anche per coloro che non hanno potuto partecipare per impegni improrogabili. Al prossimo traguardo, perché il bello dovrà comunque ancora venire!”.

A tutti è stato rilasciato un attestato con le prescrizioni a cui dovranno scrupolosamente attenersi i parenti e gli amici dei diplomati.

Dal Registro delle presenze:

Presenti: Luigi Di Donato, Michele Di Paolo, Rosetta Flocco, Marilena Garofalo, Anna Leognani, Pasquale Marino, Maria Carmela Narducci, Reginetta Ragni E Pierino Raspa.

Assenti: Enrica Bucci, Alida Candeloro, Nicoletta Canosa, Enzo Cordisco, Mara D’alessio, Ettore Di Santo, Luigi Leone, Fulvio Loreto, Giuseppe Muricchio, Michelina Perna, Federico Ragni, Adriana Spidalieri Ed Elena Vaccaro.

Galleria fotografica