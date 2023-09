A ritmo di musica l'accoglienza alle "matricole"

TERMOLI. Prosegue la nostra carrellata nel primo giorno di scuola. Cronache della prima campanella del nuovo anno scolastico 2023-2024.

Stamattina davanti agli istituti cittadini gran fermento di genitori e studenti soprattutto per coloro che si approcciavano per la prima volta nelle scuole che siano dell’infanzia, primarie, secondarie che siano.

A Termoli l’anno scolastico nuovo tutto sommato si apre sotto migliori auspici degli anni scorsi, solo ancora qualche piccolo problema strutturale in via di risoluzione.

Noi abbiamo seguito l’accoglienza delle prime medie ed elementari dell’istituto comprensivo Oddo Bernacchia, che almeno per questi primi mesi per le tre prime classi medie saranno ospitate nei locali della Schweitzer in via Perrotta, finché le ultime operazioni di restauro e messa in sicurezza delle aule alla sede di Piazza Monumento saranno ultimate.

Matricole accolte a tempo di musica e grande celebrazione in piazza Monumento.

