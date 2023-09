«Memoria e scrigno delle nostre Tradizioni», Portocannone incontra gli studenti di Padova

PORTOCANNONE. Il Comune di Portocannone incontra l’Università degli Studi di Padova. L'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, ha raccontato l'esperienza sui social:

«Si è tenuta oggi, nella sala consiliare del nostro Comune, la presentazione di una tesi magistrale sul patrimonio alimentare della comunità albanese in Molise “Il microcosmo alimentare delle Comunità Arbëreshë molisane. Eredità del passato e reinvenzione tra festa, sensorialità e lessico gastronomico”, relatrice la dottoressa Elisa Pastorelli, antropologa dell’Università di Venezia, correlatore il Chiarissimo Prof. Danilo Gasparini, Professor of agriculture and food history Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment (Dafnae).

Lo studio sarà prossimamente pubblicato nella collana “Il mondo in Tavola” Edizioni Cierre. È stata una proficua mattinata in cui abbiamo potuto approfondire il tema e riflettere sull’importanza dei sapori, dei colori e dei profumi dei nostri cibi tipici come veicolo di Memoria e scrigno delle nostre Tradizioni. Graditissima ospite anche la dottoressa Anna Maria Lombardi, studiosa della Cucina Molisana».

