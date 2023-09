“Ottobre 1943 fra le colline molisane da Termoli alla vallata del fiume Trigno”

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 15 settembre 2023

TAVENNA. Fare memoria per non dimenticare le brutalità della guerra. “Ottobre 1943 fra le colline molisane da Termoli alla vallata del fiume Trigno”. E’ questo il tema del convegno che si terrà presso la Mediateca Comunale di Tavenna, domenica 17 settembre, alle ore 16.30.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Tavenna, dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e da Proteo - Fare Sapere Abruzzo e Molise. Una manifestazione per non dimenticare le atrocità della guerra durante l’occupazione tedesca proprio nel paese dove il 13 ottobre 1943, presso Fonte Caneparo, alle porte dell’abitato, per rappresaglia vennero fucilati due carabinieri e un contadino del posto.

Al centro dell’attenzione bombardamenti, fatti ed episodi di guerra inediti o poco conosciuti che, all’epoca, sconvolsero la vita dei paesi molisani lungo la fascia adriatica. Coordina la tavola rotonda la professoressa Franca Ricci, consigliere comunale di Tavenna. Dopo i saluti del sindaco Paolo Cirulli, interverranno Fabrizio Nocera, vicepresidente dell’Anpi di Campobasso e docente Unimol, Sergio Sorella presidente Proteo-Fare Sapere Abruzzo Molise, Nicolino Del Torto studioso storia di Guglionesi, Luigi Pizzuto poeta e storico, Giovanni Artese ricercatore storico, Florindo Lalla della Pro loco di Fresagrandinaria e Maria Saveria Borrelli, presidente Anpi di Lanciano.