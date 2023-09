Pigiama Run: con la Lilt raccolta fondi "in marcia" a sostegni dei bimbi malati di tumore

Pigiama Run sul Corso Nazionale

TERMOLI. Termoli come Bari, Biella, Brescia, Catania, Chieti, Cuneo, Genova, Latina, Lecco, Lodi, Milano, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Roma, Sondrio, Taranto, Termoli, Terni, Trento, Treviso, il Verbano-Cusio, Ossola.

Sono 26 le città o località italiane, tra cui Termoli, che hanno raccolto l’invito a partecipare alla passeggiata solidale organizzata dalla Lilt, denominata “Pigiama Run”.

Con una donazione di 15 euro si è ricevuto il pettorale e il pacco gara con gli omaggi degli sponsor.

Indossato il proprio pigiama si sono messi in marcia idealmente con le altre 25 città italiane.

Tutto questo per sostenere la lunga e perenne battaglia che la Lilt ha intrapreso da anni per la ricerca e cercare di sconfiggere le patologie tumorali, la marcia di oggi aveva uno scopo ben specifico per portare vicinanza e aiuti alla ricerca per sconfiggere i tumori che colpiscono i bambini, da qui la corsa in Pigiama Run- Sostieni i bambini malati.





Con la partecipazione a questa passeggiata si aiuta a portare avanti in tutta Italia iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Per questo nasce la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da Lilt a sostegno dei bambini malati di tumore, giunta quest’anno alla 5a edizione, scegliendo in totale libertà come personalizzare l’outfit, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato.

Circa 21 000 partecipanti in tutta Italia, a Termoli quasi un centinaio nonostante minacciasse pioggia.

Galleria fotografica