L'avventura gioiosa del primo giorno di scuola a Larino

LARINO. Dopo un’estate davvero ricca che ha visto studenti e docenti della Secondaria Superiore dell’Omnicomprensivo “Magliano” di Larino protagonisti di mobilità e attività formative all’estero (Amburgo, Reykjavík, Valencia, Praga, Cracovia) che hanno potenziato ulteriormente la vocazione europea dell’Istituto, lo staff di accoglienza, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Emilia Sacco, ha programmato una serie di attività per accompagnare gli studenti delle classi prime a vivere in maniera serena e gioiosa l’avventura dell’inizio della scuola superiore.

Gli studenti delle classi prime dell’ITAEG “San Pardo” sono stati accompagnati a visitare e a conoscere i tanti laboratori dell’Istituto. Per gli studenti del Liceo “F. D’Ovidio”, dopo la fantastica e festosa merenda di accoglienza che si è svolta il 14 settembre nel cortile della scuola, nei giorni 15 e 16 settembre sono state realizzate attività ludico-didattiche volte alla conoscenza del territorio, delle sue peculiarità e delle sue bellezze artistiche. In particolare, il giorno 15 gli studenti sono stati accompagnati alla scoperta dell’Anfiteatro, mentre il giorno 16 “i primini” hanno animato festosi le strade del centro storico per svolgere una fantastica ed entusiasmante caccia al tesoro.

Galleria fotografica