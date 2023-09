Madonna della Difesa, al via la Novena: il programma della festa al Santuario diocesano

La lettera pastorale del vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, dal titolo “Lui cammina con noi” accompagna il percorso di preparazione ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Difesa. Sono diverse le iniziative in programma al Santuario diocesano di Casacalenda aperte a tutti coloro che vogliono accostarsi in preghiera e visitare un luogo bellissimo di spiritualità, pace e ristoro dell’anima.

Il programma, coordinato dal rettore, don Gianfranco Lalli, a partire dal 15 settembre 2023 ha previsto ogni giorno, alle 17.30, la Novena con Rosario e Santa messa al Santuario a cura dei sacerdoti della diocesi. Venerdì 22 settembre, alle 18.30, partenza per la fiaccolata dalla Chiesa del Carmine di Casacalenda.

Sabato 23 settembre al mattino giro musicale per le vie del paese e, alle 19, la preghiera a Maria: concerto in Chiesa al Santuario per Soprano, Violino e Organo.

Domenica 24 settembre, solennità della Madonna della Difesa, sante messe alle 8, 9, 10, 16, 17 e 18

Alle 11 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca.

In mattinata e nel pomeriggio possibilità di confessarsi. Alle 22, in piazza Casacalendesi nel mondo, spettacolo musicale con gli Audio 2. Alle 24 fuochi pirotecnici a conclusione della festa.

Scrive il vescovo Gianfranco: “Egli fa sue le nostre vie, si presenta come “forestiero”, uno che non sa, ma è interessato ai nostri discorsi, vuole conoscere ciò che ci passa nel cuore e nella mente e lo vuole ascoltare dalle nostre parole. Non è la curiosità a spingerlo, ma l’amore per noi, il desiderio che lo ha portato a farsi migrante dal seno del Padre, per venire ad abitare in mezzo a noi e stare con noi. Sembra quasi mendichi la nostra condivisione".