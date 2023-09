Momenti speciali a Difesa Grande con la Comunità Giovanni XXIII e Sorridere Sempre

TERMOLI. La Comunità Papa Giovanni xxiii è presente in diocesi di Termoli–Larino dal 2010.

Grazie alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli e alla scuola di Difesa Grande la famiglia che porta avanti le accoglienze è ormai conosciuta e ben integrata, presenza silenziosa, ma significativa.

Il 14 settembre 2023 il gruppo clown – Sorridere sempre – ha voluto offrire un paio d’ore proprio di sorrisi a tutti i bambini convenuti. Nella presentazione Enzo e Anna Maria hanno parlato di don Oreste Benzi e della beata Sandra Sabattini di Rimini.

I bambini, attratti dai cartoni animati, erano attenti e rilevavano che don Oreste: si ricordava i nomi dei bambini e dava loro ascolto, con il sorriso si rivolgeva loro e li faceva sentire importanti, sapeva vedere il bene in ognuno, comunicava a tutti tanta pace. Che la beata Sandra: amava molto la natura, riconoscendola come dono di Dio, pregava molto, giorno e notte, aveva incontrato Gesù nei poveri, ai quali voleva offrire tutte le cure possibili; era fidanzata, studiava medicina e passava il tempo libero a servizio dei ragazzi della comunità; viveva con gioia, amando e ripulendo il cuore dalle cose inutili, sapeva scegliere il bene.

Anche i clown si sono presentati personalmente e con tanto entusiasmo hanno fatto giocare tutti. I grandi a servizio dei più piccoli e i più piccoli a far ridere i grandi. Tanta gioia nei bambini riempiva di soddisfazione i genitori.

Quando sono arrivate le bolle di sapone è arrivato pure il vento, arricchendo di energia le corse dei bambini. Tutto è finito in chiesa ringraziando il Signore per le case famiglie della Comunità Papa Giovanni xxiii, che da 50 anni in varie situazioni hanno dato una famiglia e valore a tanti poveri e invocando il dono della pace per il mondo intero. Un ringraziamento a don Gabriele Morlacchetti e a don Lino Antonetti, sempre disponibili alla nostra presenza in parrocchia condividendo con gioia il senso di partecipazione attiva all’essere comunità accogliente.