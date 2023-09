Rinasce la passione del tango argentino, in piazza coi maestri della Milonga del Mar

La Milonga del Mar in piazza Monumento

TERMOLI. La riscoperta di una passione, quella del ballo di coppia.

Gli anni difficili della pandemia hanno portato via anche la possibilità di divertirsi. Alle spalle (si spera) questa emergenza, la gente ha voglia di tornare a frequentarsi e a socializzare, magari tuffandosi in una disciplina così intensa come il tango argentino. Le radici di tantissimi italiani emigrati nel secolo scorso anche in Sudamerica legano anche la nostra popolazione a questo ballo, che è di fama mondiale.





Ne abbiamo parlato domenica scorsa in piazza Monumento coi maestri abruzzesi Marco De Camillis e Anna Arizza D'Este, chiamati a mostrare l'arte del tango argentino "La Milonga del Mare" anche a Termoli, su iniziativa di Annarita Degnovivo e decine sono state le persone, in coppia e anche no, che hanno avuto modo di cimentarsi proprio in piazza Monumento, con la musica diffusa da Tj Ciaco.