San Matteo apostolo, a Montenero arriva Biagio Izzo

MONTENERO DI BISACCIA. Giovedì 21 settembre si celebra San Matteo apostolo, patrono del comune di Montenero di Bisaccia.

Ricco il programma dei festeggiamenti. Oggi lunedì 18 settembre alle ore 17.30 ci sarà la preghiera Mariana del rosario e a seguire la celebrazione Eucaristica e triduo di preparazione nella chiesa "San Paolo"

Domani martedì al termine della messa delle 18 ci sarà anche l'adorazione eucaristica silenziosa e le confessioni fino alle ore 20.

Mercoledì 20, oltre agli eventi religiosi, alle 21 in piazza San Giovanni XXIII ci sarò lo spettacolo per i bambini con il Mago Peppe, a seguire la sfilata di moda "Fuori dal tempo" di Ilarue Moda.

Giovedì 21 settembre a partire dalle ore 10 si terrà la preghiera Mariana del Rosario e la celebrazione eucaristica al Santuario, mentre nel pomeriggio gli eventi religiosi si spostano in piazza Giovanni XXIII a partire dalle ore 17.

Alle 18, la solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor De Luca, per poi proseguire con la processione in onore del santo patrono animata dalla banda di Chieti e fuochi pirotecnici della ditta "Lanci" di Guastameroli, in via Garibaldi.

Alle 21:30 ci sarà lo spettacolo di Biagio Izzo in piazza della Libertà.

Nei giorni della festa sarà aperta anche la pesca di beneficenza presso il teatrino della chiesa "san Matteo".