Al MacTe Salvatore Arancio presenta le opere Bruno's House

TERMOLI. Questo sabato l'artista Salvatore Arancio presenterà al pubblico il gruppo di opere Bruno's House, realizzate per il MacTe grazie al bando PAC2021 Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Arancio, partendo dalla visita al Bruno Weber Park in Svizzera, ha plasmato l'immaginario fantasmagorico in una nuova serie di sculture in ceramica con smaltature cangianti che ora entrano nella collezione del museo.

Dalla collaborazione con una fonderia sono scaturite delle formelle in bronzo con diversa patinatura che stanno diventando parte di una seduta, che diventerà attrazione fissa nel giardino del MACTE.

L’artista, a Termoli questa settimana, sarà protagonista di una mostra personale al MACTE a giugno 2024.