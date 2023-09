"Costruiamo Paesaggio": parte la seconda edizione

CASACALENDA. Inizia oggi a Casacalenda, la seconda edizione di Costruiamo Paesaggio, che si protrarrà sino al 23 settembre prossimo. Con il progetto Costruiamo Paesaggio, vero e proprio festival delle arti, l’arte attira l’arte e i luoghi dell’Arte fanno sintesi con esperienze che mettono al centro la natura, la letteratura, la gastronomia e la gente del posto. Esperienze, le nostre, che hanno sempre promosso un decentramento della cultura che vede nelle periferie e nella provincia italiana un’«alternativa» alle città dei non luoghi. Oltre agli eventi, alle performance, ai laboratori intorno all’arte, il festival prevede anche quest’anno l’assegnazione del Premio Maack, che verrà consegnato la sera di venerdì 22 settembre e come di consueto si andrà a premiare chi del mondo dell’Arte, della Cultura o della Scienza si è particolarmente distinto durante il corso dell’anno e sarà in questo modo Testimonial del progetto KALENARTE_MAACK.

Lo scorso anno, il PREMIO MAACK è stato assegnato alla ricercatrice Francesca Colavita per l’impegno portato avanti a favore della ricerca sui vaccini anti Covid lavorando, come tutti ricordano, presso l’Ospedale Spallanzani di Roma.

Quest’anno la sera di venerdi 22 Settembre il PREMIO MAACK 2023 sarà consegnato nelle mani di DOMENICO IANNACONE, un nome importante della cultura Italiana, un giornalista straordinario per le sue doti professionali di altissima qualità. Vi aspettiamo pertanto numerosi al MAACK di CASACALENDA nella serata di venerdì 22 settembre alle ore 20.30, presso la Galleria d’Arte Contemporanea Franco Libertucci.

Il Festival Costruiamo Paesaggio è curato da Massimo Palumbo, Tiziana Tozzi, Antonio Sirignano è promosso dall’Associazione Culturale Kalenarte_Maack con il MAACK Museo all’Aperto, la Galleria Civica Franco Libertucci e il sostegno e il patrocinio del Comune di Casacalenda.