Memorial Musacchio: vince l'atletica leggera

CAMPOBASSO. La Fidal Molise, organizzatore della manifestazione con il patrocinio del comune di Campobasso, del Coni, di Sport e Salute Molise e con la partecipazione delle ditte Sponsor Cisar, Minitrans, Edilizia Acrobatica e Mondolavoro si dichiara molto soddisfatta della riuscita dell'evento del 16 settembre che rimane sempre un punto di orgoglio per la nostra regione.

Compiaciute le regioni ospitate sin dal pranzo presso la scuola allievi Carabinieri di Campobasso nella quale gli atleti sono stati accompagnati in una visita guidata.

A dare voce all' intenso pomeriggio di gare la professionalità l'esperienza Di Carlo Cantales che del Memorial Musacchio è affezionatissimo.

Nell' impianto di fontana vecchia, da poco risistemato, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, si sono registrate ben due migliori prestazioni italiane: salto con l'asta cadetti 4.30m, l'acuto arriva dalla Puglia ed è di Gabriele Berardi, e nella 5km di marcia, è l'abruzzese Giuseppe Marchionno che ferma il cronometro a 23.02.

Per la prima volta sono gli abruzzesi ad aggiudicarsi il Memorial Musacchio: le ben 12 le vittorie individuali gli consentono di essere davanti alla rappresentativa della Puglia per soli due punti. Terzo posto per la rappresentativa dell'Umbria.

Chiude la classifica il Molise, da registrare i podi dei nostri portacolori, Samuel Boriati secondo nei 80m che si migliora con un buon 9"38, Alessandro Coletta argento nel salto triplo, e per le cadette, terzo posto di Kesia Testa nei 2000m.

CATEGORIA CADETTI

80 m: Pascal Pilotti (Abruzzo) 9.33

80 m extra: Giuseppe Russo (Campania) 9.73

300 m: Ismaele Lopomo (Basilicata) 36.26

1.000 m: Andrea Cappelletti (Umbria) 2: 37.99

2.000 m: Simone Santomauro (Puglia) 6: 01.51

1.200 siepi: Tamirat Del Prete (Abruzzo) 3: 22.39

100 hs: Mariano Lancellotti (Basilicata) 14.20

300 hs: Anand Violante (Campania) 40.56

Salto in alto: Simone Esposito (Campania) 1.86

Salto con l’asta: Gabriele Belardi (Puglia) 4.30 miglior prestazione nazionale Salto in lungo: Bruelsino Randriamikasa (Abruzzo) 5.97

Salto triplo: Enrico Maria Gianquinto (Abruzzo) 12.84

Peso 4 kg: Michele Acquasanta (Basilicata) 13.22

Disco 1,500 kg: Gabriele Patumi

Martello 4 kg: Gabriele Lovecchio (Puglia) 39.35

Giavellotto 600 gr: Antonio Di Palma (Campania) 58.59

Marcia 5.000 m: Giuseppe Marchionno (Abruzzo), 23: 02.80

Staffetta 4×100: Lorenzo Sito-Matteo Friscioni-Matteo Di Felice-Pascal Pilotti (Abruzzo) 44.90

CATEGORIA CADETTE

80 m: Sarah Albano (Puglia) 10.41

80 m extra: Cecilia Zeppa (Umbria) 10.37

300 m: Margherita Castellani (Umbria) 40.36

1.000 m: Kugnojuak Cappola (Abruzzo) 2:59.66

2.000 m: Alessandra Falco (Campania) 6: 53.79

1.200 siepi: Francesca Scabessi (Umbria) 4: 10.74

80 hs: Silvia Scalamandrè (Abruzzo) 12.38

300 hs: Maria Vittoria Spacca (Abruzzo) 49.00

Salto in alto: Clara Yanev (Abruzzo) 1.50

Salto con l’asta: Francesca Lannunziata (Puglia) 2.75

Salto in lungo: Elsa Giampaolino (Puglia) 5.28

Salto triplo: Veronica Sardano (Basilicata) 11.09

Peso 3 kg: Sofia Verna (Abruzzo) 11.10

Disco 1 kg: Christine Joanna Deffo (Puglia) 23.79

Martello 3 kg: Agnese Morlacchi (Abruzzo) 32.47

Giavellotto 400 gr: Claudia Lippo (Puglia) 43.57

Marcia 3.000 m: Stefania Avitto (Puglia) 15: 29.77

Staffetta 4×100: Aurora Olivanti-Vanessa Candellori-Cecilia Zeppa-Margherita Castellani (Umbria) 49.33