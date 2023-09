Il grazie dell'Agng: «Con Vigna in festa celebriamo il nostro territorio»

GUGLIONESI. È l’evento più atteso dell’anno. È l’evento che chiude l’estate guglionesana e che attira migliaia di persone. Parliamo di “Vigna in festa”, la manifestazione targata Agng (associazione giovanile nuova Guglionesi).

E i ragazzi dell’Agng non ne sbagliano una. I biglietti vanno a ruba sin da subito, perché nessuno vuol perdersi una festa così magica, immersi nel verde. Seduti su balle di fieno a degustare prodotti tipici locali, a sentire ottima musica e, soprattutto, a divertirsi prima di “rintanarsi” in casa per il lungo inverno. E neanche la pioggia li ha fermati.

C’è tanto lavoro da fare. I volontari si adoperano tutti al meglio affinché questa grande festa rimanga impressa nella mente e, perché no, anche nei cuori dei tanti partecipanti.

Perché i ragazzi di Agng ci mettono tutta l’anima e la passione che da sempre li contraddistingue. Perché Guglionesi ha tanto da dare e loro ci mettono la faccia, sempre.

Abbiamo intervistato il presidente dell’associazione Giovanni Ruberto che ci ha raccontato le tante emozioni di questa quarta edizione.

Presidente Ruberto, com'è andata la quarta e attesissima edizione di Vigna in festa?

«La quarta edizione di Vigna in Festa e' andata semplicemente alla grande. Edizione dopo edizione, cerchiamo sempre di aggiungere un qualcosa in più all'evento e di posizionare l'asticella piu' in alto. Se guardiamo indietro alla prima edizione, i progressi fatti sono semplicemente incredibili. Questo è merito sicuramente del grande lavoro fatto da AGNG e dai volontari, e dagli sponsor che non smettono di credere nel nostro progetto. Ma soprattutto, è merito dell'affetto del pubblico che continua a darci fiducia: quest'anno, nonostante la pioggia iniziale abbia messo a dura prova il nostro stato d'animo, è stata proprio la reazione della gente a darci la forza di rimboccarci le maniche e andare avanti. Fortunatamente, la pioggia ha smesso di cadere in fretta, e la festa è decollata!»

Quanta gente è arrivata?

«Tutta quella che poteva arrivare: i biglietti disponibili erano 1500 biglietti, e sono volati via tutti ben prima dell'inizio dell'evento. Poter dichiarare il "sold out" e' sempre una grandissima soddisfazione, e ringraziamo ancora una volta tutti i partecipanti all'evento per permetterci di festeggiare questi traguardi!»

E poi il colpaccio: il famosissimo rapper Frankie hi-nrg mc. Come mai questa scelta?

«E' una scelta piu' che ovvia: per noi rappresenta un pezzo di storia della musica italiana. La musica hip-hop e i suoi derivati sono ormai più che sdoganati come fenomeno mainstream tra i piu' giovani: speriamo che l'esibizione di Frankie hi-nrg mc sia servita loro per capire le origini di ciò che ascoltano oggi. Frankie è stato un pioniere e la sua influenza e' incalcolabile. È semplicemente un onore per noi avere un ospite di tale livello a Vigna in Festa. Non dimentichiamo però tutti gli altri ospiti: DiscoFritto ormai è una certezza per la nostra festa, l'aperitivo in vigna non può esistere senza di loro. I Veeble hanno confezionato un'esibizione semplicemente fantastica, personalmente abbiamo ancora i loro testi che ci ronzano per la testa. Gli Euro Nettuno, dal canto loro, ci hanno accompagnato verso la fine dell'evento con un'energia pazzesca».

Che sensazioni ha provato e prova guardando le migliaia di foto sui «social e i tantissimi complimenti?

«La fine di Vigna in Festa è sempre emozionante, la soddisfazione per la riuscita dell'evento quasi non ci fa prendere sonno... anche se poi ci pensa la stanchezza accumulata a farci crollare. È proprio questo che ci spinge a lavorare sempre di piu', di anno in anno: le migliaia di facce divertite, le centinaia di complimenti e le enormi dosi di affetto ed entusiasmo che riceviamo ogni volta».

Agng non ne sbaglia una ed è sempre una garanzia! Pronti già per la quinta edizione? C'è già qualche idea?

«Ovviamente siamo già pieni di idee per migliorare ogni aspetto della festa. Il processo creativo di Vigna in Festa non si ferma mai, si discute di cosa fare nell'edizione successiva mentre si smonta il palco dell'edizione corrente. Ci duole però' dirvi che le idee sono per ora tutte top secret! Non vogliamo di certo togliervi il piacere della sorpresa di scoprirle l'anno prossimo!».

Cosa vuol dire ai tanti giovani e meno giovani che sono accorsi in Vigna?

«Ci piace pensare che Vigna in Festa possa mettere d'accordo generazioni diverse: l'evento e' pensato per essere adatto a tutti, dalle famiglie ai ragazzi. Cerchiamo di pensare a tutti nella scelta dell'intrattenimento, dell'offerta enogastronomica e musicale. Siamo molto orgogliosi della eterogeneità del nostro pubblico. A parte questo, l'unica cosa che vogliamo dire a chi e' accorso in vigna è: grazie. Siete la nostra energia e ciò che ci spinge a migliorare ogni anno».

Cos'è per voi Vigna in festa?

«Vigna in Festa è prima di tutto un modo di celebrare il nostro territorio. Molto spesso si sottovalutano le bellezze naturali presenti in Molise, o le si danno per scontate. Quale occasione migliore per ammirarle, se non una festa in vigna al tramonto? A parte questo, ci teniamo a valorizzare i produttori locali: dal vino ai salumi, dalla pampanella alle opere degli artigiani ai quali abbiamo dato la possibilità di esporre. Infine, diamo molta importanza alla musica e all'intrattenimento in generale, e speriamo che la cura di questo aspetto sia stata sotto gli occhi di tutti quest'anno».

Noi ci abbiamo provato, ma niente spoiler, non ci resta altro che attendere la quinta edizione e seguire i ragazzi di Agng sui vari canali social.

