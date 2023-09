"Emozioni tra colori e natura", inaugurata la mostra di Vicoli e D'Angelo

MONTENERO DI BISACCIA. È stata inaugurata ieri, nella sala consiliare del comune di Montenero di Bisaccia, la mostra di poesia e fotografia "Emozioni tra colori e natura", con le foto di Antonino Vicoli ed i testi di Laura D'Angelo.

L’esposizione si compone di 42 opere fotografiche e 14 componimenti poetici che rappresentano una collettanea di scorci paesaggistici e istanti sottratti alla mutevolezza del quotidiano, con un'attenzione particolare per quei momenti che diventano indelebile ricordo.

Hanno preso parte all’inaugurazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l'Assessore Fiorenza Del Borrello e la Presidente del Consiglio comunale Cabiria Calgione, la quale ha sottolineato l'importanza delle forme espressive, fotografiche come poetiche, per dare voce alla sensibilità dell'io e stimolare emozioni vecchie e nuove.

La mostra, patrocinata dal Comune di Montenero di Bisaccia, sarà aperta al pubblico fino al 24 settembre, in sala consiliare dalle ore 17 alle 20, festivi dalle ore 10 alle 12.30.