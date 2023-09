La giornata mondiale dell'Alzheimer: informazioni e prospettive

Giornata informativa sull'Alzheimer: l'intervista all'assessore Silvana Ciciola

TERMOLI. Come oggi, ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dall'Alzheimer's disease international (Adi) per diffondere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia.





Alla vigilia della ricorrenza, ieri mattina, se ne è parlato anche a Termoli, all’interno della sala consiliare, nell’ambito di una giornata informativa.





I lavori sono stati introdotti dall’assessore alle Politiche sociali, Silvana Ciciola; a intervenire sono stati Hanen Gzaielh, presidente associazione Salam Aps, il dottor Mino Dentizzi, che ha trattato di “demenze: attualità e prospettive”, quindi la parola è andata ad Antonio D’Ambrosio, che ha disquisito sul tema: “L’Alzheimer: oltre il buio la speranza”.





L’incontro, che è stato organizzato assieme all’ufficio Europe Direct Molise, ha registrato una significativa partecipazione, a conferma di come la problematica sia davvero presente nella nostra società.

