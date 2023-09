Patrono della Guardia di Finanza, celebrazione di San Matteo Apostolo in cattedrale

La celebrazione di San Matteo Apostolo: patrono della Guardia di Finanza

TERMOLI. Oggi 21 settembre si celebra san Matteo, il santo patrono della Guardia di finanza.

Per l’occasione a Termoli è stata celebrata la messa in Cattedrale dal parroco don Gabriele Mascilongo, davanti a una delegazione delle Fiamme Gialle di stanza in città e in regione.

Presente il tenente colonnello comandante del reparto operativo navale di Termoli, Paolo Vignudelli. Letta dal pulpito da un ufficiale la preghiera del finanziere.

“O Dio, ti preghiamo di illuminare la nostra mente e il nostro cuore mentre prendiamo decisioni finanziarie. Concedici la saggezza di investire i nostri soldi in modo responsabile e di fare scelte che ci porteranno prosperità.

Aiutaci a essere buoni amministratori delle risorse che ci hai dato e a condividere con generosità con coloro che sono nel bisogno.

Signore, ti preghiamo di benedire il nostro lavoro e le nostre attività finanziarie.

Guidaci nella ricerca di opportunità che ci permettano di crescere finanziariamente e di raggiungere i nostri obiettivi. Aiutaci a evitare le tentazioni dell’avidità e dell’egoismo, e a ricordare che tutto ciò che abbiamo è un dono da te.

Padre celeste, ti preghiamo di benedire le nostre finanze e di proteggerci dalle difficoltà finanziarie.

Aiutaci a essere fedeli nel dare e a seminare generosamente, sapendo che raccoglieremo ciò che abbiamo seminato. Concedici la fiducia di affidare le nostre preoccupazioni finanziarie a te e di vivere nella tua provvidenza”

Dalla nostra redazione auguri e buona festa di San Matteo a tutto il corpo della Guardia di finanza.

