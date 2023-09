"5 Dipinti": la mostra di Michele Porsia

TERMOLI. Dallo scorso 12 settembre allestita una mostra dell’artista Michele Porsia presso la Caffetteria 10punto5. L’evento, organizzato e curato da Renato Marini del "Centro Culturale il Campo", rappresenta un’opportunità straordinaria per immergersi nell’universo creativo di Porsia, un artista che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua tecnica distintiva e la sua visione unica.

Dal 12 settembre al 2 ottobre, i visitatori avranno la possibilità di ammirare una serie di opere d’arte che spaziano dalle composizioni vibranti e vivaci alle suggestive rappresentazioni più delicate. La mostra offre una prospettiva affascinante dell’evoluzione artistica di Porsia, che continua a esplorare nuove forme espressive e concetti innovativi.

L’arte di Michele Porsia cattura l’essenza della bellezza in modi sorprendenti e inattesi, invitando gli spettatori a riflettere e a esplorare le sfumature emotive intrinseche nelle opere. La Caffetteria 10punto5 è orgogliosa di ospitare questa mostra straordinaria e di offrire agli amanti dell’arte un’esperienza immersiva che stimola la mente e l’anima.

L'ARTISTA

Michele Porsia (1982) dopo diversi sradicamenti è tornato a vivere nella sua terra d'origine. Artista, architetto e insegnante, ha conseguito un Master di Secondo Livello in Promozione e Progettazione del Paesaggio Culturale; ha un Dottorato di Ricerca in Tecnica e Pianificazione Urbanistica; è Presidente e Direttore Artistico di Settimopiano Arts and Landscape International Association. Con le sua opere di arte visiva e performance è stato protagonista in diversi progetti artistici e rassegne artistiche internazionali come Giovani Energie Rinnovabili al Mart di Rovereto, Biennale di Verona, Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM) a Skopje, Festival Pontino del Cortometraggio di Latina, Maack Kalenarte di Casacalenda, Lievito a Latina, EXPO2015, Molisecinema, documenta14 a Kassel, LE:NOTRE Landscape Forum 2022 a Rimini, Premio PescaraArt2022, About The Future a Campobasso. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive. Tra le più recenti personali: Liberamente, 2022 presso il Palazzo Vescovile di Vasto, Imprevisto, 2020 presso la Casa Museo Dimora Stefhanus a Termoli, Learning the Art of Losing a Francoforte. Prosegue la sua ricerca artistica che lega le arti visive, il paesaggio, la poesia e la performance.

CRITICA

“L’arte di Michele Porsia si manifesta come un’incessante ricerca, un dialogo audace e colto tra materialità e concetto. Le sue opere evocano una profonda riflessione sull’essenza dell’arte e sulla connessione umana con il mondo che ci circonda.

Porsia cerca con pazienza di riallacciare la sua personale ricerca a quella dei suoi Maestri come per onorarli. Attraverso l’uso sapiente del filo, Porsia intesse un legame con la ricerca di Achille Pace. Le cuciture, come suture di una narrazione condivisa, richiamano l’operosità di Maria Lai. Le atmosfere permeate di una luce intrinseca richiamano Otto Piene. Come Munari, Porsia abbraccia l’arte come un processo di esplorazione, in cui il viaggio creativo è tanto prezioso quanto il risultato finale. Porsia crea una narrazione visiva, una rete di significati che si estende oltre la superficie. Il suo lavoro diviene un dialogo aperto, in cui gesto e materia diventano segno: un linguaggio che connette le sfere più personali a quelle universali.

La vicinanza al movimento Fluxus, in sintonia con Joseph Beuys e Dick Higgins, si traduce in un invito all’azione e alla partecipazione. Le opere di Porsia diventano eventi artistici, momenti in cui lo spettatore è coinvolto attivamente nel processo creativo. L’arte si svela come una forza viva, capace di attraversare confini e sfidare le convenzioni.

In definitiva, le opere di Michele Porsia rappresentano una ricerca incessante, un’indagine profonda sulla natura dell’arte e dell’umanità. Attraverso l’uso del filo, delle cuciture e della molteplicità espressiva, l’artista ci invita a contemplare la bellezza intrinseca della vita e a riconoscere i fili invisibili che ci uniscono al mondo e agli altri in quell’unicum che chiamiamo paesaggio.” Maxim Gostyuzhev.

Galleria fotografica