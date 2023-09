Filitalia International & foundation premia 46 studenti, ci sono anche molisani

CAMPOBASSO. Saranno 46 gli studenti iscritti alla Filitalia International che domani riceveranno la borsa di studio messa a disposizione dalla Casa Madre di Philadelphia. La cerimonia di consegna si svolgerà alle ore 18 italiane presso il centro Matilde Fabrizio & Pasquale Nestico di Philadelphia, sede tra l’altro del museo dell’emigrazione italiana proprio della Filitalia International. I premiati provengono dagli Stati Uniti e dall’Italia e per il belpaese saranno rappresentati dai chapter di Bojano, Campobasso e Vibo Valentia, che assisteranno alla cerimonia in videoconferenza.

Per quanto riguarda gli States, gli studenti premiati provengono dai chapter di North - East Philadelphia, Hunderdon Country New Jersey, South - East Philadelphia, Camden Country New Jersey, Gloucester Country New Jersey, South Philadelphia. Le borse di studio, è solo uno dei programmi che il sodalizio fondato dal professor dottor Pasquale Nestico nel 1987, mettono a disposizione degli iscritti e quest’anno ha investito più di 22 mila dollari provenienti da donazioni private. Per l’occasione i chapter hanno dovuto presentare domanda alla Casa Madre, con la Commissione lingua & cultura guidata da Anna Di Nardo che ha avuto il compito di esaminarle. Infatti, la borsa di studio è attribuita per merito a studenti che nel corso dell’anno scolastico passato hanno chiuso con una media superiore all’8.5, abbiano partecipato alle attività del chapter e siano iscritti da almeno due anni consecutivamente al sodalizio italo-americano oggi guidato da Saverio Nestico.

Un altro programma che la Filitalia International & foundation mette a disposizione degli studenti iscritti è l’International Exchange Program, lo scambio di studenti tra Stati Uniti e Italia con l’intento di aiutare i giovani membri per la ricerca di future opportunità di carriera per comprendere le culture italiana e americana. Il programma è rivolto a membri dai 18 ai 30 anni, studenti universitari e giovani professionisti con la Casa Madre che coprirà le spese di partecipazione oltre all’organizzazione degli stage di 2 settimane a secondo del percorso di studi. Il tutto grazie al contributo di Robert Facchina, imprenditore di origine Veneta che ha donato alla Filitalia International diverse migliaia di dollari. In occasione della cerimonia di premiazione delle borse di studio sarà presentato il nuovo programma della Filitalia International sull’insegnamento della lingua inglese, affidato al professor Giuseppe Cinquegrana, membro della commissione lingua & cultura della Casa Madre.